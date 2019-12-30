Трамп обсудил с Путиным контроль над вооружением

Президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону тему контроля над вооружениями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе президента России. Путин поблагодарил Трампа за переданную США информацию, которая позволила предотвратить возможный теракт в России во время новогодних праздников.

Также президенты согласились продолжать двустороннее сотрудничество для борьбы против терроризма.

Кроме того, Путин и Трамп обсудили будущие усилия по обеспечению эффективного контроля над вооружениями и состояние отношений между государствами.