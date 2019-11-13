Системой ТОС-2 вооружат армию России к 2020 году

Российская армия получит на вооружение перспективную тяжелую огнеметную систему ТОС-2 к 2020 году. Об этом сообщает «Красная звезда».

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов рассказал о том, что завершение разработки ТОС-2 планируется к празднованию 75-летия Подебы в Великой Отечественной войне.

Он также выразил надежду на то, что система примет участие в параде на Красной площади в День Победы 9 мая 2020 года.

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