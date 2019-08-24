Минобороны опубликовало видео с запуска баллистической ракеты «Булава»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/473/11819473/RIAN_5508794.HR-pic905-895x505-32296.jpg">

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты «Булава». Ролик появился на YouTube-канале ведомства.

На видео видно, как ракету запускают с подводной лодки »Юрий Долгорукий» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.

Отмечается, что макет боевого блока успешно поразил учебную цель на полигоне «Кура» на Камчатке.

В Минобороны также уточнили, что во время пусков были подтверждены заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ сообщило о пуске баллистических ракет «Булава» и «Синева».