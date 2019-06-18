Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Репортаж в новостной программе вышел накануне пресс-конференции, на которой, как ожидается, объединенные расследователи объявят обвиняемых.

Ранее сообщалось, что на мероприятии, которое состоится 19 июня, расскажут о «прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании крушения рейса MH17».