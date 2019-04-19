Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности «широкомасштабной российской агрессии» не существует. Об этом он заявил в интервью телеканалу «112 Украина»
Он также призвал не пугать страну войной, поскольку «война идет».
«Я открыто скажу: не верю, что (президент России Владимир. — «Газета.Ru») Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию», — сказал Кравчук.
Он добавил, что Москва стремится запугать Киев, якобы демонстрируя военную мощь на границе.
Ранее Кравчук перечислил главные задачи нового президента Украины.