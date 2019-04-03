В Крыму отреагировали на заявление НАТО о кораблях в Керченcком проливе

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В Крыму ответили на анонсированный постпредом США при НАТО Кей Бейли Хатчисон пакет мер для поддержки Украины в Черном море, сообщает «Российская газета».

Первый вице-спикер Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс заявил, что независимо от количества кораблей НАТО у берегов России альянсу придется соблюдать правила прохода кораблей через Керченский пролив.

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«А что Украину поддерживать — у нее что, брюки падают, или ремень порвался?», — заявил Фикс.

Он отметил, что Киев должен с уважением относиться к законодательству соседнего государства.

Фикс отметил, что возможное вмешательство блока НАТО в ситуацию в Черном море чревато серьезными последствиями.

Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлению НАТО о планах отправить корабли в Керченский пролив.