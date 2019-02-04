Катар выделил $2 млн на поддержку «Белых касок»

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Фонд развития Катара выделил $2 млн на поддержку сирийской неправительственной организации «Белые каски». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, средства были выделены по указанию эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Как отмечается, помощь Катара, в частности, пойдет на обучение волонтеров на территории Сирии.

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Ранее в МИД России заявили, что «Белые каски» являются частью террористической группировки «Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в России)».

«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.