Столкнувшийся с танкером фрегат норвежских ВМС уходит под воду

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Фрегат норвежских ВМС «Хельге Ингстад», потерпевший столкновение с танкером «Сола», стремительно погружается в воду из-за лопнувших тросов, передает NRK.

Сообщается, что специалисты министерства обороны страны привязали фрегат стальными тросами, однако некоторые из них лопнули утром 13 ноября, из-за чего корабль серьезно погрузился в воду.

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Инцидент произошел в норвежской коммуне Эйгарден, расположенной на островах. Фрегат возвращался с учений НАТО Trident Juncture («Единый Трезубец»), оказался на пути у танкера, размер которого вдвое превышает военный корабль. Как выяснилось, боевой корабль шел с выключенным транспондером, и экипаж танкера не заметил фрегат. Кроме того, удалось установить, что «Хельге Ингстад» следовал наперерез курсу танкера.

Ранее было опубликовано видео частично затонувшего норвежского фрегата.