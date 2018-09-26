Глава Кубы назвал угрозой продвижение НАТО к границам России

Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что продвижение НАТО к границам России представляет угрозу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, расширение альянса к границам России является опасным.

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Ранее замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что планы польской стороны по созданию на своей территории военной базы Соединенных Штатов направлены против России.

По его словам, США и их союзники фактически переходят к применению мер по обеспечению безопасности, которые использовались во время Холодной войны.