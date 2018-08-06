Медведев прокомментировал вступление Грузии в НАТО

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать конфликт.

По его словам, если Грузия войдет в состав альянса, может возникнуть «страшный конфликт».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что желающим включить Украину или Грузию в состав НАТО, стоит подумать о последствиях такой безответственной политики.

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По его словам, Россия будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО.

18 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не вправе решать вопрос о вступлении Грузии в альянс.