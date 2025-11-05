«Серьезный вопрос». В Кремле решили, что делать с заявлением Трампа о ядерных испытаниях

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства назвал серьезным вопросом заявления Дональда Трампа о возобновлении Соединенными Штатами ядерных испытаний. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил незамедлительно подготовиться к аналогичным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Однако Путин поручил сначала изучить их целесообразность. В Госдуме считают, что в текущей ситуации России не следует изображать из себя миротворца.

Министр обороны России Андрей Белоусов предложил президенту Владимиру Путину незамедлительно начать подготовку к ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля в ответ на действия США, сообщается на сайте Кремля.

«Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно», — заявил глава Минобороны РФ на совещании постоянных членов Совета безопасности.

Белоусов обосновал свое предложение тем, что США выходят из договоров по стратегической стабильности и активно модернизируют стратегические наступательные вооружения. В частности,

Вашингтон создает новую баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, которая будет способна преодолеть 13 тыс. км.

Кроме того, Соединенные Штаты заняты разработкой стратегической подводной лодки «Колумбия» и тяжелого бомбардировщика B-21 «Райдер», планируют расконсервацию пусковых установок. А гиперзвуковые ракеты Dark Eagle (с дальностью стрельбы 5,5 тыс. км), которые Вашингтон намерен развернуть в Германии, смогут долететь до Центральной России за 6–7 минут , предупредил Белоусов.

Глава Минобороны обратил внимание, что программа США «Золотой купол» предусматривает не только перехват, но и достартовое поражение ракет России и КНР.

Вопросы превентивных ракетных ядерных ударов по территории России были отработаны в ходе октябрьских учений Global Thunder 2025, сказал Белоусов.

Министр заверил, что подготовку к ядерным испытаниям можно провести «в сжатые сроки». Однако глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заметил, что времени на такую подготовку необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет.

30 октября Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания, связав свое решение с действиями «других ядерных держав». По словам главы Белого дома, испытания должны начаться «немедленно» и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

На совещании с постоянными членами Совбеза Путин назвал это заявление президента США «серьезным вопросом».

5 ноября командование глобальных ударов ВВС США провело учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, неоснащенной зарядом. Она пролетела почти 6,7 тыс. км и достигла атолла Кваджалейн.

В 1996 году Вашингтон подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но не ратифицировал его (Москва ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году, но в 2023-м отозвала свою ратификацию). При этом американские власти сохраняли фактический мораторий на испытания, сопровождающиеся ядерными взрывами.

Как отреагировал Путин?

Путин в ответ на доклад Белоусова поручил собрать дополнительную информацию и проанализировать ее на площадке Совета безопасности, а также внести предложения о возможном начале работы по подготовке ядерных испытаний.

Российский лидер напомнил, что Москва придерживается ДВЗЯИ, но предпримет «адекватные ответные действия», если какой-то из участников соглашения все же проведет испытания.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства не давал поручения приступить к подготовке испытания.

«Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям. Вот чем сейчас будут заниматься»,

— сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Пескова, Путин не ставил сроки для изучения целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям.

«Конкретных сроков сейчас не ставилось. Но понятно, что с тем, чтобы прийти к выводу о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям, потребуется ровно столько времени, сколько позволит нам полностью понять намерения США», — добавил пресс-секретарь президента.

Агентство Reuters обратило внимание на то, что Советский Союз проводил ядерные испытания в 1990 году, а Российская Федерация в рамках новейшей истории еще ни разу этого не делала.

«Соединенные Штаты в последний раз проводили испытания в 1992 году, Китай и Франция — в 1996 году, а Советский Союз — в 1990 году. Постсоветская Россия, унаследовавшая советский ядерный арсенал, никогда этого не делала», — отмечается в публикации.

Недвусмысленный сигнал

Поручение Путина по внесению предложений о целесообразности подготовки к испытаниям ядерного оружия — это недвусмысленный сигнал Соединенным Штатам, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Поручение президента Владимира Путина Минобороны, МИД и спецслужбам России внести предложения о целесообразности подготовки к испытаниям ядерного оружия — недвусмысленный сигнал в ответ на «бряцания мускулами» со стороны США», — отметил он в беседе с РИА Новости.

По мнению Слуцкого, заявления Трампа могут открыть «ящик Пандоры», но с «атомными боеголовками» , запустить цепную ответную реакцию и дестабилизировать сферу глобальной стратегической стабильности.

России в текущей ситуации не следует изображать из себя миротворца, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Когда над нашей страной нависла реальная угроза, миротворцев изображать не стоит.

Наш президент дал понять, что мы готовы к тем вызовам, которые нам предлагают. Недружественные страны, которые все это время подливали масло в огонь вооруженных действий, должны наконец-то понять, чем их подстрекательство может закончиться», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

А в случае, если российский лидер решит возобновить ядерные испытания, провести их нужно как можно дальше от основных мест расселения людей и «как можно ближе к американцам, чтобы они заодно сравнили эффект от двух взрывов и поняли, чей мощнее», добавил парламентарий.