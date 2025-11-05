«Это реальная угроза»: в Госдуме предложили сравнить ядерные взрывы России и США

В случае если российский президент примет решение о возобновлении ядерных испытаний, то провести их будет необходимо как можно дальше от основных мест расселения людей и ближе к Соединенным Штатам, чтобы была возможность сравнить мощность взрывов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Обычно на архипелаге Новая Земля проводят все военные испытания, так что и ядерные тоже можно перенести туда, о чем и заявил наш министр обороны. Но было бы неплохо провести их как можно ближе к американцам, чтобы они заодно сравнили эффект от двух взрывов и поняли, чей мощнее», — сказал депутат.

По его мнению, России не стоит изображать из себя миротворца, если уж американцы выходят из моратория по испытаниям ядерного оружия.

«Когда над нашей страной нависла реальная угроза, миротворцев изображать не стоит. Наш президент дал понять, что мы готовы к тем вызовам, которые нам предлагают. Недружественные страны, которые все это время подливали масло в огонь вооруженных действий, должны наконец-то понять, чем их подстрекательство может закончиться», — заключил Колесник.

Выступая на Совете безопасности, министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что необходимо в кратчайшие сроки приступить к подготовке полномасштабных ядерных испытаний.

