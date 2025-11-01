«Миссия в один конец». ВС России ликвидировали украинский спецназ при высадке в ДНР

Российские военные пресекли высадку группы сил специальных операций Главного управления разведки Украины. Вертолет спецназа ГУР приземлился в районе города Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Все 11 человек, находившиеся на борту, уничтожены. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов находился в районе высадки и командовал операцией, сообщили СМИ. Эксперты считают, что спецназ хотел эвакуировать бойцов НАТО.

Российские военнослужащие пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Украины, пытавшихся занять позиции у Красноармейска (украинское название — Покровск), сообщило Минобороны России.

«Пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск в Донецкой народной республике. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены », — проинформировали в российском военном ведомстве.

Попытка высадки была предпринята в субботу, 1 ноября.

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, в задачи спецназа входило деблокирование ВСУ на нескольких участках.

«Под Красноармейском практически сразу после десантирования была уничтожена часть группы украинского спецназа, который в свою очередь был переброшен для так называемых спецзадач. А именно для деблокирования части сил противника в некоторых районах города», — рассказал советник в беседе с ТАСС.

По информации издания Zn.ua, глава ГУР Кирилл Буданов находился под Красноармейском и лично командовал операцией.

«Буданов на месте и управляет операцией лично. В операции задействовано несколько вертолетов», — писал портал утром 1 ноября.

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о блокировке группировок украинской армии. Как уточняли в Кремле, на Купянском направлении заблокировано до 5 тыс. украинских военных, а на Красноармейском — около 5,5 тыс.

Эвакуация или «миссия в один конец»?

Военный эксперт Юрий Кнутов полагает, что группу спецназа ГУР отправили в Красноармейск, чтобы эвакуировать каких-то важных украинских военных либо военных НАТО.

«Это была специально подготовленная группа, которой даже выделили вертолеты, чтобы они прошли незамеченными на малых высотах. Цель этой операции — попытаться эвакуировать натовских военных либо высокопоставленных украинских. Я склонен думать, что, скорее всего, это были офицеры НАТО, потому что украинцы не так сильно своими дорожат, как дорожат натовцами », — сказал эксперт в комментарии для «Газеты.Ru».

По мнению эксперта, если в Красноармейске найдут останки офицеров НАТО, это будет прямым доказательством участия альянса в военных действиях против России и «даст Москве важные козыри».

Директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов в свою очередь считает, что спецназ ГУР был отправлен в Красноармейск, чтобы достичь некоего перелома и попытаться очистить по крайней мере центр города от российских войск.

«С самого начала было понятно, что спецназ ГУР, несмотря на хорошую подготовку, не сможет переломить ситуацию в Красноармейске, так как это слишком малочисленное подразделение, чтобы действовать как линейная пехота. Отправка этого подразделения говорит о том, что у ВСУ больше нет никаких резервов, им просто некого больше посылать», – заявил Коновалов.

Для спецназа ГУР это изначально была «миссия в один конец» , заключил он.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник уверен, что Киев предпримет новые попытки прорвать окружение около Красноармейска, причем при помощи небольших оперативных групп.

«Спецподразделения обычно работают небольшими составами, поэтому их проще и быстрее перебросить на необходимый участок фронта, чем какие-то большие вооруженные формирования, которые можно будет отследить и превентивно ликвидировать», — сказал депутат, подчеркнув, что «десять-двенадцать человек ничего изменить не смогут».

По мнению Колесника, Зеленский своими действиями «пытается сымитировать обеспокоенность за войска», но, наоборот, уничтожает «золотой украинский фонд, который еще остался».