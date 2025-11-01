Военный эксперт Коновалов об операции ГУР в Покровске: им некого больше посылать

Спецназ главного управления разведки (ГУР) был отправлен в Красноармейск (украинское название — Покровск), чтобы достичь некоего перелома и попытаться очистить по крайней мере центр города от российских войск. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

«С самого начала было понятно, что спецназ ГУР, несмотря на хорошую подготовку, не сможет переломить ситуацию в Красноармейске, так как это слишком малочисленное подразделение, чтобы действовать как линейная пехота. Отправка этого подразделения говорит о том, что у ВСУ больше нет никаких резервов, им просто некого больше посылать», — сказал военный эксперт.

По его мнению, для спецназа ГУР это изначально была миссия «в один конец», которую Владимир Зеленский сейчас сможет использовать для просьб о предоставлении большей помощи от Запада.

«Киеву в каком-то смысле было просто необходимо провести показательную операцию по деблокированию. Отправили элиту, которая предназначена просто для другого и благополучно ее положили. Теперь же у Зеленского есть очередная возможность отчитаться перед Западом, что у него больше ничего не осталось, и просить деньги, людей и технику», — заключил Коновалов.

На Украине подтвердили ликвидацию спецназа ГУР у Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на украинских OSINT-аналитиков.

Ранее в России рассказали о попавших в окружение в ДНР офицерах НАТО.