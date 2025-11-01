На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, стоит ли ждать новых попыток ВСУ прорваться в Покровске

Депутат Колесник: ВСУ попытаются прорваться у Покровска мелкими группами
Sofiia Gatilova/Reuters

Новые попытки прорвать окружение около Красноармейска (украинское название — Покровск) будут и, скорее всего, при помощи небольших оперативных групп или таких же спецотрядов, который был уничтожен сегодня. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Спецподразделения обычно работают небольшими составами, поэтому их проще и быстрее перебросить на необходимый участок фронта, чем какие-то большие вооруженные формирования, которые можно будет отследить и превентивно ликвидировать. Так что, скорее всего, ВСУ еще будут пытаться прорваться у Покровска с помощью маленьких групп, но это не принесет никакого успеха, потому что десять-двенадцать человек ничего изменить не смогут», — сказал депутат.

По его мнению, отправка спецназа ГУР, который был отправлен ранее в Покровск и уничтожен сегодня, и будущие маленькие спецотряды, которые еще будут туда направлены, — это все имитация беспокойства Зеленского о своих войсках.

«Зеленский своими действиями пытается сымитировать обеспокоенность за войска, которые оказались в окружении в Покровске. Однако, отправляя туда спецназ ГУР, он только уничтожает золотой украинский фонд, который еще остался, и ничего более», — заключил Колесник.

На Украине подтвердили ликвидацию спецназа ГУР у Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на украинских OSINT-аналитиков.

Ранее в России рассказали о цели спецназа ГУР в Покровске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
