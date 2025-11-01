На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали о цели спецназа ГУР в Покровске

Военный эксперт Кнутов: спецназ ГУР должен был скрыть следы НАТО в Покровске
Andriy Andriyenko/AP

Группа спецназа главного управления разведки (ГУР) была отправлена в Красноармейск (украинское название — Покровск), чтобы эвакуировать каких-то важных украинских военных, либо военных НАТО. Таким мнением в комментарии для «Газеты.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это была специально подготовленная группа, которой даже выделили вертолеты, чтобы они прошли незамеченными на малых высотах. Цель этой операции — попытаться эвакуировать натовских военных либо высокопоставленных украинских. Я склонен думать, что скорее всего это были офицеры НАТО, потому что украинцы не так сильно своими дорожат, как дорожат натовцами», — сказал эксперт.

По его мнению, гибель натовцев в Покровске приведет к большому дипломатическому скандалу и «даст России несколько козырей».

«Если Россия найдет в Покровске останки офицеров НАТО или же мы захватим кого-то в плен, то это будет прямым доказательством участия альянса в военных действиях против России. Это даст Москве важные козыри. Кроме того, гибель высокопоставленных военных НАТО вызовет крайнее недовольство и напряжение между Киевом и той страной, которая их в качестве советников предоставила», — заключил Кнутов.

На Украине подтвердили ликвидацию спецназа ГУР у Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на украинских OSINT-аналитиков.

Ранее в России рассказали, почему спецназ ГУР отправили в Покровск.

