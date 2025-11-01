«Хранили молчание». Что не так с заявлениями Киева об уничтоженных «Орешнике» и «Панцирях»

Полковник Ходаренок: если бы СБУ уничтожили «Орешник», они бы не молчали так долго

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ уничтожила подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» и почти половину зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Что не так с этими заявлениями и почему их можно назвать откровенной халтурой, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, внесенный в России в список экстремистов и террористов, заявил, что СБУ уничтожила подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» и почти половину зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Накануне глава СБУ Василий Малюк во время пресс-конференции рассказал, что украинским диверсантам удалось уничтожить российский подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник». Малюк сообщил, что это произошло на полигоне Капустин Яр еще в 2023 году. Чтобы усилить впечатление от своих успехов, глава СБУ добавил, что с начала года украинская спецслужба уничтожила 48% российских «Панцирей» .

«Лучше всего по нашим беспилотникам работают российские «Панцири». С начала 2025 года мы уничтожили 48% из них. Россияне изготавливают около 30 единиц за год, однако число уничтоженных «Панцирей» превышает это число. Мы над этим продолжаем работать и уже постфактум будем вас радовать результатами», — заявил Малюк.

Нет никаких доказательств

Разбор начнем с подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник». Если разведывательно-диверсионным группам Украины удалось вывести из строя эту систему, да еще два года назад, то в этом случае возникает простой вопрос — а по каким причинам СБУ хранила молчание о своем столь ярком успехе на протяжении такого длительного времени?

Второй вопрос — а где материалы объективного контроля, свидетельствующие об однозначном факте поражения комплекса? Где убедительные и геолоцированные материалы соответствующей видеофиксации украинского успеха? В подобных случаях уважающая себя спецслужба представляет и захваченные части системы, однозначно подтверждающие успешность подобного рейда.

Так что если бы «Орешник» на самом деле уничтожили, то фанфары и грохот больших барабанов на Украине не стихали бы, начиная с 2023 года и вплоть до сегодняшнего дня.

Примерно то же относится и к «Панцирям». Даже приведенная цифра 48% сразу внушает сомнения. В горячке боевых действий и тумане войны подсчитать с такой точностью потери противника просто невозможно. Причем к тому же выведенная из строя техника находится на территории неприятеля, и ее достоверный подсчет нереален в принципе (особенно степень поражения). Опять-таки, по каждому пораженному «Панцирю» украинской стороне надо было бы выкладывать соответствующие материалы объективного контроля. Если их нет, то все озвученное Василием Малюком — откровенная халтура. Единственная фраза главы СБУ, с которой можно согласиться, — «лучше всего по нашим беспилотникам работают российские «Панцири». И в самом деле — комплекс в ходе СВО показал себя с наилучшей стороны.

«Пиши больше, что их басурманов жалеть»

Что касается числа выведенной из строя российской техники, то Малюк в этом случае, видимо, руководствовался фразой, которая обычно приписывается Александру Васильевичу Суворову. Согласно сочинению русского историка А. Ф. Петрушевского «Генералиссимус князь Суворов», адъютант докладывал полководцу о различии в показаниях числа убитых турок и спрашивал, какую цифру поместить в реляцию. На что Суворов якобы ответил: «Пиши больше, что их, басурманов, жалеть».

Но вот какая штука — я лично с карандашом в руках прочитал все, что написано Суворовым, и этой фразы, а равно как и цитаты «Тяжело в учении — легко в бою» в сочинениях полководца так и не нашел.

Что касается данных о потерях сторон вооруженного противоборства, да еще озвученных в ходе боевых действий, то к таким сведениям надо относиться с известной долей осторожности и даже скепсиса. Окончательные цифры в этом случае уточняются только спустя годы после завершения военного конфликта. К примеру, в годы Великой Отечественной войны командир подводных лодок Щ-303 и К-23 Иван Травкин по официальным данным потопил 13 кораблей и транспортов противника и стал Героем Советского Союза, а когда стали доступны данные немецких архивов, выяснилось, что реально командир «Щуки» попал в корабль противника только один раз. Более того, транспорт «Альдебаран», получивший 20 июля 1942 года торпеду от Щ-303, остался на плаву. Или советская подводная лодка Д-3 «Красногвардеец», удостоенная звания гвардейской и награжденная орденом Красного Знамени, не потопила ни одного корабля противника, а ведь ее командиры докладывали и о сбитии немецкого четырехмоторного дальнего многоцелевого самолета Фокке-Вульф Fw 200 «Кондор», и о потоплении многочисленных транспортов противника. В послевоенное время эта информация не нашла подтверждения. И в этом нет ничего удивительного и предосудительного. Просто таков туман войны. И подобные расхождения имеются практически у всех воюющих сторон — не только у советских подводников.

Так будет и с 48% якобы пораженных «Панцирей». Когда после завершения конфликта будут сверены все данные, выяснится, что не 48%, а гораздо больше, только вот неувязка — не российских «Панцирей», а украинских ЗРК «Хок» и «Патриот» , и причем уничтожены они, разумеется, не СБУ, а ракетно-авиационными ударами российской оперативно-тактической авиации и Ракетных войск и артиллерии. А что именно таков будет итоговый результат рассказов Василия Малюка — в этом нет никаких сомнений.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).