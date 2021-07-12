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Армия

735 самолетов за 1,8 трлн: как Минпромторг предлагает поддержать авиацию

Как выделение 1,8 трлн рублей гражданской авиации скажется на военной отрасли

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Минпромторг разработал программу создания «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности» стоимостью 1,84 трлн руб. До 2030 года в России должны построить 735 новых гражданских самолетов. Однако некоторые опасаются, что выделенные деньги не дойдут до авиазаводов, зато под предлогом этого плана может сократиться финансирование военных НИОКРов.

В рамках проекта предполагается выпуск к 2030 году Ил-114, Sukhoi Superjet 100, L-410, МС-21 и «Байкалов», а также разработка пяти типов вертолетов, пишет «Коммерсантъ», в распоряжении которого оказался проект программы Минпромторга.

Общий объем финансирования программы превышает 1,8 трлн рублей. Министерство рассчитывает, что это позволит обеспечить закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и доведет загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80–90%.

К концу 2022 года программа предполагает выпуск 36 самолетов МС-21 в год и начало его серийных поставок. К декабрю 2027 года «Иркут» (входит в «Ростех») должен поставить 120 воздушных судов и производить 72 самолета в год.

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При этом тот же «Иркут» производит истребители Су-30 различных модификаций и учебной-боевой самолет Як-130. А корпорация «Вертолеты России», также входящая в «Ростех», выпускает как боевые вертолеты Ми-28, так и гражданские Ми-8 и Ми-26, при этом последние широко используются как в транспортных гражданских компаниях, так и в Вооруженных силах и других силовых ведомствах (ФСБ, МЧС, МВД). То же самое касается транспортных Ил-76 и Ан-124, Ан-24 и Ан-26, L410 и Ан-140.

По словам главного редактора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, практика выпускать и гражданские, и военные самолеты и вертолеты широко распространена среди мировых авиапроизводителей. Она помогает авиаконцернам выживать и развиваться в условиях насыщения одного из направлений.

«Существует мировая практика, когда крупные игроки, такие как Boeing и Airbus, балансируют свой портфель заказов исходя из того, чтобы военная и гражданская тематика были адекватно представлены в этом портфеле и в разные периоды могли поддерживать компанию в каком-то устойчивом финансовом положении.

Таким образом, если мы видим, что Минпромторг разрабатывает довольно масштабную программу развития авиатехники, то даже если рекордные показатели по гособоронзаказу, которые были достигнуты в прошлом десятилетии, не повторятся, отрасль получит серьезную загрузку», — отметил эксперт.

Он напомнил, что существует поручение президента о диверсификации военных производств, поэтому реализация программы приведет к увеличению доли гражданской продукции у ОАК, «Вертолетов России» и их поставщиков — производителей двигателей и радиоэлектроники.

«Продуктовая линейка многоцелевых вертолетов найдет применение и в гражданской авиации, и в военной. А увеличение серийности снижает накладные расходы, что позволит смягчить инфляционные процессы», — добавил Пантелеев.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что развитие гражданского авиастроения поможет военной авиации в сегменте двигателестроения, авионики, радиоэлектронного оборудования. «Все это, безусловно, даст толчок и развитию военной составляющей», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

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При этом он подчеркнул, что сама программа позволит России избежать разрушения гражданской авиации через санкции со стороны западных правительств и авиаконцернов.

«Мы получим независимость в плане выпуска основных магистральных лайнеров гражданского назначения, учитывая, что дальнейшие санкционные меры давления на Россию вполне могут обернуться запретом на сервисное обслуживание и поставку запчастей для тех Boeing и Airbus, которые сегодня эксплуатируются», — пояснил Коротченко.

Кроме того, часть гражданских технологий могут быть использованы для создания самолетов для Вооруженных сил. «Новые модели Ил, очевидно, могут быть в военном варианте использованы ВКС России и для других силовых министерств и ведомств», — отметил Коротченко.

В то же время вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков считает, что выделение такой большой суммы на гражданскую авиацию может негативно сказаться на развитии военных программ.

«Как правило, именно военные технологии применяются в гражданской авиации, а не наоборот», — подчеркнул эксперт.

Собеседник «Газеты.Ru» уточнил, что существует определенный риск, например, из-за выделения таких средств военно-промышленный комплекс может недополучить соответствующего финансирования.

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