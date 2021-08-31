Эксперт объяснил, от чего зависит курс биткоина

Гендиректор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон заявил «Газете.Ru», что курс любой криптовалюты зависит от соотношения спроса на цифровой актив, а также от общего уровня ее востребованности в конкретный момент.

«Когда наступает период ажиотажа вокруг криптовалюты, стоимость практически всех криптоактивов растет с невероятной скоростью», — объяснил Росс-Джонсон. В пример он привел январь-февраль 2021 года, когда курс взлетел с $12-13 тыс. до $60 тыс.

Весной на рынке произошла мощная коррекция, и курс биткоина упал до $30-33 тыс., а с ним — снизились цены и других альткоинов. «По законам цифрового рынка, как только период бурного роста заканчивается, наступает «криптозима», — констатировал специалист.

По словам эксперта, с развитием регуляторов внутри криптовалютного рынка «такие периоды станут более сглаженными, так как крупные игроки не смогут так явно манипулировать стоимостью активов».

Росс-Джонсон рассказал, что есть фундаментальные негативные факторы для развития криптовалют: усиление риторики стран о регуляции крипторынка и миграция майнеров, особенно из Китая. Он также перечислил и положительные стороны: все большее число институциональных инвесторов начинают вкладываться в крипту, а глобальные маркетплейсы открывают возможность оплачивать альткоинами покупки.

Ранее эксперт Александр Хвойницкий рассказал «Газете.Ru», что добыча криптовалют требует специальных условий. Он оценил, стоит ли заниматься майнингом в обычной квартире.