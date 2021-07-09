Цена акций Apple побила исторический рекорд
Рост цен на акции американской компании Apple, которые обновили исторический рекорд, произошел на фоне общего коррекционного роста фондовых рынков США. Об этом сообщает РИА «Новости».
К 20:18 мск акции компании подорожали на 1,45% — до $145,32. Их максимальная стоимость достигла $145,64. Предыдущий рекорд в $145,09 был достигнут 25 января этого года. На данный момент капитализация Apple составляет $2,4 триллиона.
Ранее Apple представила операционную систему iOS 15. В обновлении изменились несколько ключевых функций, а также были добавлены новые.
У авиарежима теперь будет несколько опций: «работа», «личное» и «отдых». В зависимости от конфигурации они будут влиять на уведомления. Камера получит возможность определять текст на фотографиях, до этого такие возможности были в доступе только при наличии дополнительного программного обеспечения.
В массовое пользование новая операционная система выйдет в сентябре, а ее тестирование начнется в июне.