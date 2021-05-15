Эксперт рассказал о возможных рисках в связи с принятием новых правил WhatsApp

В случае принятия новых правил популярного мессенджера WhatsApp при отключении приложения восстановить аккаунт не получится. Так считает директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, передает RT.

По словам специалиста, не получится это сделать так как «негде, и такой возможности в принципе не будет».

«Поэтому нужно понимать риски, которые на сегодняшний день существуют при использовании иностранных платформ от Facebook», — добавил Зыков.

Эксперт прокомментировал введение ограничений на использование некоторых функций пользователями WhatsApp, не принявших обновленное пользовательское соглашение.

Он уверен что обновление сделано для монетизации в будущем платформы для обмена сообщениями.

«При этом основной товар в этой системе — это сам пользователь. Facebook продает его как товар для рекламодателей», — обращает внимание Зыков.

Как подчеркнул специалист, другие мессенджеры вряд ли будут менять свою политику.

Ранее в Госдуме сочли незаконной новую политику конфиденциальности WhatsApp.