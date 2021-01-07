Сервис Twitch заблокировал аккаунт Трампа

Стриминговый сервис Twitch заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трапма. Об этом сообщил информационный портал «Аксиос» со ссылкой на представителя сервиса.

Ранее после беспорядков в Вашингтоне аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Twitter.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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