В РФ запустят эксперимент по авторизации клиентов агрегаторов через Госуслуги
В России стартует эксперимент по авторизации через портал госуслуг пользователей агрегаторов объявлений и сервисов торговли и поиска работы. Он начнется уже в текущем году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минкомсвязи Максута Шадаева.
«У нас же большое количество агрегаторов — «Авито», «Яндекс», ЦИАН, HeadHunter и так далее. Собственно, мы сейчас хотим начать большой эксперимент, <...> чтобы пользователи на портале госуслуг получили возможность подписывать неквалифицированной электронной подписью», — заявил Шадаев.
По его словам, если пользователь авторизуется на Госуслугах в рамках эксперимента, то он получит бесплатную цифровую подпись, с помощью которой сможет заключить нужный договор.
Шадаев добавил, что министерство надеется согласовать проведение эксперимента до конца года.
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