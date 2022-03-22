Какие анализы нужно сдавать после 30

Медицинский чекап — лучшая профилактика серьезных заболеваний. Врачи считают, что обследования особенно актуальны для мужчин, которые, как правило, обращаются к доктору, только когда переносить боль становится невозможно. Какие болезни считаются самыми опасными для мужчин, какие симптомы должны насторожить и какие анализы и исследования обязательны для каждой возрастной группы – в материале «Газеты.Ru».

Что такое медицинский чекап и кому он нужен

Медицинский чекап – это исследования, которые проводятся с превентивными и профилактическими целями и направлены на предотвращение смертности в определенной группе заболеваний. По мнению Анны Гвоздевой, кардиолога, врача функциональной диагностики сети клиник «Атлас», подобные обследования особенно актуальны для мужчин, которые не так часто ходят по врачам и обращаются к доктору уже в случае острых состояний.

«С начала пандемии особенно здоровье пошатнулось у мужчин-предпринимателей в возрасте 40 лет и старше», – отмечает основатель проекта «Культура Здоровья» Иван Кузин. Эксперт объясняет это тем, что развитие собственного бизнеса даже в спокойное время – это стресс, и чем бизнес крупнее, тем большее давление испытывает его владелец. «Часто все это выливается в профессиональные заболевания, связанные с нервным напряжением, многочасовой работой за компьютером, малоподвижным образом жизни и прочим», — говорит он.

Кузин добавляет, что в период пандемии ответственность за свой бизнес, команду, семью многократно возросла, и как следствие, увеличился уровень стресса, запустивший цепочку недомоганий: головные боли, эмоциональное и физическое истощение, проблемы со сном и давлением.

«Часто мы не обращаем внимания на такие симптомы, а они, в свою очередь, могут сигнализировать о ранних стадиях болезней. Особенно велик риск сердечно-сосудистых заболеваний», — предупреждает он.

По мнению эксперта, в текущей обстановке сложно избежать стрессовых ситуаций, поэтому нужно взять под контроль состояние своего организма и по возможности пройти медицинский чекап. «Кроме того, сейчас существует множество гаджетов и приложений, которые помогают облегчить процесс отслеживания разных показателей – смарт-часы, браслеты, приложения для тренировок и медитации, подсчета калорий, анализа сна, борьбы с вредными привычками и прочие», — рассказывает он.

Кузин также советует обратить внимание на так называемые «health tech платформы» для мониторинга состояния здоровья, функционал которых напоминает о необходимости пройти плановый чекап, записаться к врачу, не забыть о приеме витаминов или лекарств.

«Я рекомендовал бы приобрести на ближайший год расширенную страховку, особенно если вы уже ощущаете влияние внешних и прочих факторов на свое здоровье. При необходимости похода к врачу она себя окупит», — отмечает он.

Заболевания сердечно-сосудистой системы

По мнению Юлии Ткаченко, врача, руководителя департамента медицинских инноваций экосистемы медицинских сервисов BestDoctor, наибольшую опасность для мужчин представляют болезни сердечно-сосудистой системы: «Именно эта группа заболеваний – первая по смертности у мужчин: они больше женщин склонны к заболеваниям этой группы». При этом до 30 лет оценивать будущие риски для здорового мужчины, у которого нет проблем с сердцем с детства, бессмысленно. Но после 30 диагностика обязательна.

«В первую очередь, это анализы на холестерин и на его фракции — липопротеиды низкой плотности, высокой плотности, триглицериды. Эти обследования покажут, насколько высокий потенциал формирования холестериновых бляшек у мужчины», — объясняет она.

Не менее важно регулярно измерять артериальное давление, так как оно может повышаться бессимптомно. Врач добавляет, что мужчинам с лишним весом рекомендуется следить за уровнем сахара и регулярно сдавать анализ уровня глюкозы в крови натощак. «После этого минимума обследований врач поймет, стоит ли направлять пациента на дополнительную диагностику — ЭКГ, ЭХО или ультразвук сосудов», — уточняет она.

По мнению кардиолога Анны Гвоздевой, своевременный скрининг – это важнейшая часть профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. «Такие состояния, как гипертония, сахарный диабет, часто не имеют симптомов, особенно на начальных этапах, приводя к значительному повышению риска серьезных сердечно-сосудистых осложнений в будущем», — предупреждает она.

Однако универсального чекапа, подходящего всем, по словам Гвоздевой, нет, поэтому начать обследование она советует с визита к терапевту или кардиологу, который определит сердечно-сосудистый риск, проанализирует жалобы, соберет анамнез и составит план обследования и профилактических мероприятий.

«Существует ряд показателей, которые можно рекомендовать контролировать регулярно всем взрослым. Это уровень артериального давления, холестерина и глюкозы крови, а также контроль массы тела и окружности талии», — перечисляет она.

Всем здоровым людям старше 40 лет кардиолог рекомендует определить сердечно-сосудистый риск – то есть вероятность наступления фатальных сердечно-сосудистых событий в течение десяти лет. «Он рассчитывается по специальной шкале SCORE (для России используется вариант шкалы с высоким уровнем риска) на основании следующих параметров: возраст, пол, статус курения, уровень холестерина и артериального давления», — поясняет она.

На риск сердечно-сосудистых заболеваний также влияет ряд других факторов. «К ним относят семейный анамнез, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, сахарный диабет, хроническую болезнь почек, хронические иммуновоспалительные заболевания и другие», — добавляет кардиолог.

В зависимости от сердечно-сосудистого риска и по результатам осмотра врач формирует план дальнейших обследований, включающих лабораторную (общий, биохимический анализ крови, общий анализ мочи и ряд других показателей) и инструментальную диагностику:

— ЭКГ и эхокардиография позволят исключить нарушение структуры и функции сердца;

— УЗИ сонных артерий и артерий ног – уточнить наличие и выраженность атеросклероза. С этой же целью возможно проведение бесконтрастной КТ сердца с измерением коронарного кальция;

— Суточный мониторинг АД и ЭКГ – для исключения нарушения ритма сердца и повышения АД, в том числе в ночные часы.

Гвоздева дополняет, что в ряде случаев необходимо провести нагрузочный тест – это исследование, которое поможет оценить функциональные резервы сердца и исключить патологии, возникающие при нагрузках. «При стойком повышении АД, особенно в молодом возрасте, обязательным методом исследования является УЗИ почек с артериями», — рассказывает она.

Кардиолог также отмечает, что интерпретация полученных результатов возможна только в комплексе, поэтому так важна заключительная консультация специалиста, который соберет всю полученную информацию в единую картину и сможет составить план превенции сердечно-сосудистых заболеваний.

Заболевания репродуктивной и мочеполовой систем

Второй уязвимой системой организма мужчины врачи называют репродуктивную система. По мнению Юлии Ткаченко, мужчинам до 40 лет достаточно проверять только наличие болезней, передающихся половым путем. Она добавляет, что при наличии постоянного партнера и использовании барьерной контрацепции регулярная диагностика не требуется.

«Ежегодно стоит сдавать анализ на парентеральные инфекции — ВИЧ, гепатит B, гепатит C, сифилис, а также на инфекции, передающиеся половым путем — хламидиоз, трихомониаз, гонорея, генитальный герпес. Анализ на ВПЧ врач может назначить только в случае, если им страдает партнерша. Остальные заболевания — микоплазмоз, уреаплазмоз — не являются ЗППП, это избыточная диагностика», — подчеркивает она.

Начиная с 35 лет у мужчин могут возникнуть хронические заболевания, в том числе заболевания предстательной железы. В этом возрасте достаточно посещать уролога также раз в год, но уже с обязательным пальцевым ректальным исследованием, считает Николай Николаев, уролог экосистемы медицинских сервисов BestDoctor.

«При необходимости врач назначит трансректальное исследование предстательной железы. Может быть также назначено обследование мочевого пузыря, так как хроническая гиперплазия предстательной железы может сопровождаться нарушением мочеиспускания. Изначально мужчины могут этого не замечать, но отсутствие регулярных обследований может повлечь хронические проблемы с мочевым пузырем», — рассказывает уролог.

После 35 лет также стоит регулярно сдавать общий анализ мочи и общий анализ крови, так как на основании этих исследований проще всего определить хронические инфекции, которые могут протекать бессимптомно. Эти анализы также укажут на возможный риск рака предстательной железы и мочевого пузыря.

Уролог добавляет, что при правильной подготовке простат-специфический антиген является диагностически значимым фактором для обследования простаты, но не значимым конкретно для диагностики онкологии предстательной железы – он может повышаться при воспалительных заболеваниях предстательной железы, после полового акта и после пальцевого ректального исследования, а онкологии у пациента может не быть.

«Поэтому данный анализ может давать ложноположительный результат, что может привести к необоснованной терапии», — предупреждает он.

Однако начиная с 45 лет уролог рекомендует сдавать анализ на простат-специфический антиген регулярно, так как он будет выступать одним из главных факторов для направления на биопсию при подозрении на онкологию.