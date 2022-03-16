Почему из-за стресса может возникнуть акне и как спасти свою кожу

Длительный стресс может привести к развитию акне, предупреждают врачи. К причинам появления таких проблем с кожей они относят также гормональные сбои, нарушения в работе ЖКТ, повышенное салоотделение и неправильный уход. Почему нельзя лечить акне самостоятельно, какие этапы включает в себя уход за проблемной кожей и какая косметика поможет ее вылечить – в материале «Газеты.Ru».

Кожа может ответить проблемами на долгое пребывание в тревожном или напряженном состоянии. На нервной почве может развиться акне, рассказала «Газете.Ru» Наталия Тебекина, врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетики и качества жизни GMTClinic.

Дело в том, что во время длительного стресса в организме синтезируется много гормона кортизола, который влияет на кожу в нескольких направлениях: усиливает выработку кожного сала, снижает иммунитет кожи и ухудшает заживляемость повреждений. По словам Тебекиной, все вышеперечисленное усиливает вероятность появления воспалений на коже.

«Но дело не только в этом. Во время стресса актуализируются вредные привычки. Одна из них – заедание тревожности сладким и жирным, а подобная еда стимулирует секрецию сальных желез и снижает защитные свойства кожи», — предупреждает врач.

Еще один симптом стресса и тревожности – постоянные касания лица рукой. «Эта привычка характерна для многих и в обычной жизни, ее часто попросту не замечают, но нередко именно она приводит к появлению прыщей Т–зоне или области лба», — добавляет врач.

При этом, врачи называют акне заболеванием мультифакторным, и советуют не пытаться решиться проблему самостоятельно.

Почему важно обратиться к врачу

По мнению дерматологов, выделить только одну причину появления воспалений на коже невозможно. «Их, как правило, несколько, и определить их сможет врач, оценив состояние кожи и собрав анамнез пациента», — объясняет Наталия Тебекина. В зависимости от того, когда началось заболевание, каким было лечение и уход за кожей, врач может назначить дополнительные обследования.

Акне нужно лечить, и чем раньше начинать, тем лучше, считает медицинский эксперт марки La Roche-Posay, врач-дерматовенеролог, Александр Прокофьев.

«Даже легкие проявления угревых высыпаний могут очень сильно сказываться на психологическом состоянии, поэтому при их возникновении лучше всего обратиться за консультацией к дерматологу», — советует он.

Только после того, как дерматолог оценит степень тяжести акне и назначит необходимую терапию (наружную или системную), можно подбирать косметические средства для ухода за кожей.

«При осмотре и в беседе с пациентом выявляется необходимость обследования и консультаций других специалистов, например, гинеколога и эндокринолога», — дополняет Прокофьев.

Наталия Тебекина добавляет, что самостоятельно акне лечить сложно, потому что у данного заболевания много стимулирующих факторов. «Если их не убрать, а назначить просто домашний уход и профессиональные процедуры, то заболевание будет рецидивировать», — говорит она.

Основные причины акне

Наталия Тебекина выделяет несколько основных причин появления акне. Первая – это генетически обусловленное повышенное салоотделение и чувствительность сальных желез к производным тестостерона, что стимулирует повышенное образование себума. Вторая – нарушения в работе ЖКТ, которые вызывают сбои в пищеварении и провоцируют интоксикацию. «В этом случае токсины проникают через поврежденные стенки кишечника в кровь и провоцируют воспаления на коже», — поясняет она.

По словам врача, причиной возникновения акне также может быть неправильный уход за кожей. Дерматолог объясняет, что часто в случае акне кожа страдает от обезвоженности и шелушения – чешуйки рогового слоя смешиваются с себумом и закупоривают поры, образуя камедоны.

«Если кожа имеет хороший иммунитет, камедоны будут выглядеть, как черные точки. А если нет, то к процессу может присоединяется бактериальная инфекция, и камедоны начнут воспаляться. Нередко сами пациенты способствуют развитию акне: они начинают давить камедоны, делают это неправильно, травмируют их. В результат воспаление становится более глубоким», — рассказывает она.

Еще одна распространенная причина возникновения акне – гормональные сбои. Александр Прокофьев объясняет, что сально-волосяной фолликул (а именно он воспаляется при акне) чувствителен к половым гормонам, поэтому в подростковом возрасте появляется сальность кожи и начинают расти волосы на теле.

«Мы говорим о состоянии гиперандрогении – повышенной чувствительности фолликулов к андрогенам», — говорит он. Прокофьев уточняет, что это состояние бывает абсолютным, когда уровень гормонов повышен, и относительным, когда уровень гормонов в норме, а чувствительность клеток сально-волосяного фолликула — высокая. «В сальных железах увеличивается продукция кожного сала, усиливается кератинизация устья фолликула, и они закупориваются, повышается колонизация Cutibacterium acnes и возникает воспаление, в результате чего и развивается угревая болезнь», — рассказывает он. Проще говоря, воспаление возникает из-за того, что мертвые клетки кожи и кожное сало забивают волосяной фолликул.

Как ухаживать за проблемной кожей

По мнению Александра Прокофьева, уход за проблемной кожей должен включать в себя три основных этапа – очищение, увлажнение и защиту от солнца. При этом важно учитывать особенности кожи и выбирать правильные косметические продукты. Базовым и необходимым элементом ухода за кожей, склонной к воспалениям, врач называет регулярное очищение утром и вечером.

«Поскольку у жирной кожи образуется больше себума – кожного сала, она легче загрязняется. А значит, этап очищения особенно важен, ведь нужно убрать и излишки кожного сала, и скопившиеся загрязнения», — поясняет он.

Наталия Тебекина добавляет, что проблемная кожа часто бывает обезвожена. По ее словам, связано это с тем, что многие пытаются подсушить воспаления самостоятельно в домашних условиях, чем только ухудшают состояние кожи. «Для этого используется умывание с мылом, спиртовые лосьоны, салициловый или борный спирт, хлоргексидин... Из-за чего нарушается естественный защитный барьер, что способствует еще большей выработке кожного сала», — предупреждает она.

Дерматолог рекомендует выбирать очищающие продукты из профессиональных линеек, ориентируясь на тип кожи. «Для чувствительной, комбинированной, склонной к появлению высыпаний кожи, подойдет самое мягкое средство, для плотной и пористой – очищающая пенка с кислотами», — советует она.

close 100% 1 – Анти-акне сыворотка от прыщей, угрей и черных точек Art&Fact

2 – Интенсивно-очищающий гель CeraVe

3 – Сыворотка против акне и воспалений IG Skin Decision

4 – Корректирующий крем для лица CC RED Erborian

5 – Очищающе-матирующий тоник от прыщей Eveline Cosmetics

6 – SOS-средство против локальных несовершенств кожи Weleda

7 – Корректирующий уход против несовершенств двойного действия Normaderm Phytosolution VICHY

8 – Очищающий пенящийся гель для жирной кожи, склонной к акне Effaclar Gel La Roche-Posay Art&Fact/CeraVe/IG Skin Decision/Erborian/Eveline Cosmetics/Weleda/VICHY/La Roche-Posay

Многие считают, что если кожа жирная, то она не нуждается в креме. По словам Александра Прокофьева, это в корне неправильный подход. Дерматолог советует не использовать плотные средства, а отдавать предпочтение легким текстурам – крем-гелям или флюидам, которые легко впитываются и не образуют пленки на коже. По его словам, такие продукты содержат как увлажняющие, так и матирующие и себорегулирующие ингредиенты, которые снижают выработку кожного сала.

Женщинам, которые регулярно пользуются декоративной косметикой, Наталия Тебекина рекомендует перейти на минеральную, так как в ней нет плотных жирных основ, которые забивают поры.

«И обязательно используйте специальные средства для снятия макияжа – гидрофильные бальзамы, мицеллярная вода, специальная двухфазная жидкость. И только после этого можно очищать кожу пенкой», — советует она.

Александр Прокофьев добавляет, что проблемную кожу особенно важно защищать от ультрафиолета солнца. «Он способствует усилению гиперкератоза и окислению кожного сала, что провоцирует появление или обострение акне», — предупреждает он.

Какие ингредиенты искать в составе средств от акне

По словам Александра Прокофьева, средства ухода за проблемной кожей должны выполнять ряд функций: матировать и подавлять секрецию сальных желез, обладать противовоспалительным действием, увлажнять и отшелушивать. «Поэтому в таких уходовых средствах используются комбинации некоторых ингредиентов, чтобы действие было максимально эффективным», — говорит он. При выборе косметических продуктов дерматолог советует обратить внимание на то, что некоторые содержащиеся в них вещества могут оказывать сразу несколько разных эффектов. Он советует искать в средствах ухода следующие ингредиенты:

— себорегулирующие ингредиенты: это ретиноиды, линолевая и азелаиновая кислоты, различные экстракты трав (тыква, зеленый чай, кедр, лопух);

— кератолитики: это ретиноиды, азелаиновая кислота, АНА- и ВНА-кислоты, бромелаин, сера, гликасил;

— матирующие вещества: это перлит, кремний, каолин, соли алюминия и кальция;

— противовоспалительные ингредиенты: это ниацинамид, линолевая кислота, соли цинка, пироктоноламин, азелаиновая кислота, аллантоин, гликасил, экстракты трав (ромашка, алоэ вера, гаммамелис, шалфей, чайное дерево);

— регуляторы пролиферации (деления): это липоевая кислота, ретиноиды, масло авокадо;

— увлажняющие вещества: это гиалуроновая кислота, алоэ вера, масла, глицерин.

close 100% 1 – Гель-концентрат от прыщей с салициловой кислотой и цинком Sammy Beauty

2 – Крем-перфектор PROPOLIS+ Institut Esthederm

3 – Черное гидрофильное масло Vabe Cosmetics

4 – Интенсивная эссенция в ампулах Perfectionist Pro Estee Lauder

5 – Крем-корректор против локальных воспалений Botavikos

6 – Крем для проблемной кожи лица Sebiaclear Active SVR

7 – Мнофункциональный гаджет FOREO UFO 2

8 – Очищающая глиняная маска с противовоспалительным действием Mixit Sammy Beauty/Institut Esthederm/Vabe Cosmetics/Estee Lauder/Botavikos/SVR/FOREO/Mixit

Наталия Тебекина советует обратить особое внимание на косметические продукты с ретинолом, миндальной или салициловой кислотами. «Эти вещества работают со всеми звеньями, которые провоцируют воспаления: повышение салоотделения, снижение иммунитета кожи, склонность к воспалению и гиперкератозу», — поясняет она.

А вот от средств с плотными жирами дерматолог советует отказаться. «Нельзя использовать для ухода за кожей, склонной к акне, масла в чистом виде, они провоцируют образование камедонов. Также в косметике не должно быть нефтепродуктов, агрессивных ПАВ, например, SLS, и спиртов», — предупреждает она.

По ее словам, при активном воспалении не стоит использовать скрабы и пилинги с абразивными частицами, а также мочалки, щетки и гаджеты для очищения кожи. «Все вышеперечисленное травмирует кожу и провоцирует появление воспалительных элементов», — предостерегает Тебекина. Для глубокого очищения проблемной кожи дерматолог советует использовать эксфолианты на основе кислот или ферментов.