Как избавиться от тусклого цвета лица

Тусклый цвет лица – одна из самых распространенных проблем с кожей, с которой сталкиваются жители мегаполисов. По словам косметологов, кожа «тускнеет» под влиянием многих факторов, среди которых несбалансированное питание, нехватка сна, стресс, вредные привычки и неправильный уход. Почему кожа становится тусклой, а цвет лица «землистым», и какие косметические средства и процедуры помогут решить проблему – в материале «Газеты.Ru».

Причины тусклого цвета лица

Почему кожа становится тусклой, а цвет лица «серым»? Как рассказала «Газете.Ru» косметолог-дерматолог, медицинский эксперт марки Vichy Алтана Базылева, причинами тусклой и серой кожи могут быть постоянный недосып, несбалансированное питание, курение, затяжной стресс и неправильный уход.

«Под воздействием этих факторов кожа теряет трансэпидермальную влагу и обезвоживается, в ней образуются свободные радикалы – агрессивные молекулы, повреждающие ее гидролипидную мантию, коллагеновые и эластиновые волокна. Результат – тусклый, серый цвет лица», — объясняет она.

По словам Юлианы Шиян, врача-дерматолога, косметолога, эксперта марки Bioderma, причинами «серости» также могут быть пигментные пятна, большое количество черных точек и гиперкератоз (утолщение рогового слоя эпидермиса, прим. редакции).

«А иногда тусклый цвет – это природный оливковый оттенок кожи, с которым особо ничего не сделать», — отмечает эксперт.

Татьяна Пятакова, ведущий косметолог бренда La Mer по России и СНГ добавляет, что на состояние и цвет кожи влияют не только внешние, но и внутренние факторы, в частности, гормональный фон, состояние ЖКТ и питание.

«Сладкое, мучное, острая или соленая пища и алкоголь увеличивают расход антиоксидантов и витаминов. В результате замедляется клеточный метаболизм, и кожа тускнеет», — говорит она.

По мнению экспертов, чтобы восстановить здоровье кожи и избавиться от тусклости, потребуется комплексный подход, который включает в себя полноценное и разнообразное питание, прогулки на свежем воздухе, посильные физические нагрузки и правильный уход.

close 100% 1 – Охлаждающая экспресс-маска для тусклой и усталой кожи Art&Fact

2 – Увлажняющий крем для здорового сияния лица Nutritious Super-Pomegranate Estee Lauder

3 – Защитная сыворотка The Concentrate La Mer

4 – Гоммаж для лица Face Sammy Beauty

5 – Антиоксидантная сыворотка для обновления кожи VITAMIN C10 La Roche-Posay Art&Fact/Estee Lauder/La Mer/Sammy Beauty/La Roche-Posay

Очищение

Улучшить состояние кожи и избавиться от землистого оттенка невозможно без комплексного ухода, в основе которого, по мнению Алтаны Базылевой, лежит правильное очищение.

«Очень часто кожа выглядит тусклой и серой именно из-за плохого очищения», — говорит она. В случае, если вы используете тональные продукты, дерматолог советует двухэтапное очищение: «Сначала нужно снять макияж специальным средством, например, мицелярной водой или гидрофильным маслом, и только после этого умыться с помощью геля или пенки». Эксперт добавляет, что добиться ровного и сияющего тона кожи помогут скрабы и эксфолианты – средства, обеспечивающие отшелушивание мертвых ороговевших клеток эпидермиса. В домашних условиях она советует использовать энзимные пилинги и средства на основе фруктовых кислот.

Татьяна Пятакова также считает плохое очищение одной из главных причин тусклого цвета лица. «Кожа должна «дышать чистотой», — уверена косметолог. Однако она советует отказаться от слишком агрессивных отшелушивающих средств, которые могут травмировать кожу.

«Скрабы с косточками, например, давно уже в прошлом. Лучше отдать предпочтение энзимным маскам и пилингам», — рекомендует эксперт.

Юлиана Шиян соглашается, что с «жестким» очищением лучше не усердствовать. «Скрабы и щетки дают хорошее очищение в моменте, но в перспективе они только усугубляют ситуацию с тусклым цветом лица. Это порочный круг», — предостерегает она. Вместо этого дерматолог советует использовать раз в неделю энзимные пилинги, которые, по ее словам, хорошо очищают кожу от избытка омертвевших клеток и при этом не травмируют ее. «Если используете кислотные пилинги, помните, что чем мягче воздействие, тем более предсказуема реакция кожи. И пилинг обязательно должен быть предназначен для домашнего применения, — говорит она.

close 100% 1 – Пробуждающий тонер для лица Anti-stress Facial Toner Botavikos

2 – Разглаживающая сыворотка Ideal Resource Darphin

3 – Паста-маска для лица Red Pepper Erborian

4 – Осветляющая сыворотка против пигментных пятен White Lucent Illuminating Shiseido

5 – Увлажняющий крем Smoothing Face Lotion Weleda Botavikos/Darphin/Erborian/Shiseido/Weleda

Увлажнение

Один из главных признаков здоровой кожи – хорошая степень ее увлажненности, уверена Алтана Базылева. «Недостаток влаги всегда проявляется в виде тусклости или даже шелушений», — утверждает она. По ее словам, выбирать увлажняющие средства всегда следует соответственно типу кожи. Для жирной и комбинированной кожи косметолог советует использовать самые легкие кремы и крем-гели. «Сухая кожа требует более плотных текстур, а также обязательного дополнительного увлажнения в виде сывороток», — говорит она.

Одним из наиболее эффективных компонентов, входящих в состав увлажняющих средств, по словам Базылевой, является гиалуроновая кислота, которая бывает высокомолекулярной и низкомолекулярной. «Высокомолекулярная гиалуроновая кислота работает на поверхности кожи, а низкомолекулярная, имеющая меньший размер и вес, способна приникать в более глубокие слои кожи и удерживать трансэпидермальную влагу», — рассказывает она.

Татьяна Пятакова дополняет, что нехватка увлажнения может привести к обезвоживанию кожи. «А это не только тусклый цвет, но и морщины, и потеря упругости, а значит быстрое старение кожи», — предупреждает она. Важно, по ее мнению, не только качественно увлажнять кожу, но и насыщать ее антиоксидантами.

В качестве домашних продуктов косметолог советует обратить внимание на антиоксидантные сыворотки и средства с SPF-фактором для защиты от ультрафиолета.

Алтана Базылева добавляет, что самыми эффективными для кожи считаются такие антиоксидантные молекулы, как витамины С и Е, ресвератрол и феруловая кислота.

close 100% 1 – Восстанавливающий крем для лица Extra Repair Intense Bobbi Brown

2 – Многофункциональный гаджет для борьбы с проблемами кожи FOREO UFO 2

3 – Сыворотка выравнивающая тон кожи Beauty & Glow Eveline Cosmetics

4 – Двухфазный пилинг-перезагрузка для лица Дайнемик Anti-age Elemis

5 – Регенерирующий дневной крем с эффектом сияния Extra-Firming Energy Clarins

6 – Сыворотка-пилинг ночного действия в ампулах LIFTACTIV SPECIALIST GLYCO-C Vichy

7 – Высокоэффективный ночной крем-уход RETINOL 0.3% SkinCeuticals Bobbi Brown/FOREO/Eveline Cosmetics/Elemis/Clarins/Vichy/SkinCeuticals

Салонные процедуры

По словам косметологов, жалобы на тусклый цвет лица входят в число самых распространенных у жителей мегаполисов. Салонных процедур, обещающих вернуть лицу здоровый цвет, достаточно много, но Алтана Базылева советует соглашаться лишь на те, которые действительно работают. По мнению эксперта, наиболее действенными являются пилинги на основе АНА-кислот, мезотерапия, биоревитализация, вакуммные чистки и фотоомоложение.