Стадион «Нижний Новгород» протек из-за ливня
Стадион «Нижний Новгород», построенный к чемпионату мира по футболу, протек из-за сильного дождя, сообщает ТАСС.
«Из-за ливневых дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания.
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Этому способствовало также естественное переполнение городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются», — заявил представитель компании, которая является собственником стадиона.
Ранее сообщалось, что пропускная способность стадиона «Лужники» выросла в десять раз.