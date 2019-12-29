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В первом периоде американцы нанесли десять бросков в створ ворот, россияне — восемь.
Колфилд дважды бросает по воротам с близкого расстояния — выручает Мифтахов.
Ушел в раздевалку Мисюль. За него на скамейку штрафников сел Грошев.
Денисенко бросил в касание метров с пяти до ворот в дальнюю «девять» — Найт надежен и спокоен.
Пыленков выполнил классный прострел на ближнюю штангу, куда из глубины врывался Александров. Сантиметров не хватило Никите, чтобы переправить шайбу в ворота.
В спокойном темпе завершают период команды. Российские хоккеисты шайбой владеют, игру контролируют, но и американцы ошибок не допускают. Минимум именно опасных моментов, все достаточно ровно происходит.
Бичер после силового приема продолжает восстанавливаться на скамейке. В принципе показывает, что готов продолжить игру, но врачи проверяют состояние игрока весьма тщательно.
Денисенко! Отличный проход исполнил российский капитан, дошел почти до чужих ворот, но шайбу потерял. Впрочем, сразу же ее Григорий своей команде вернул, и снаряд дошел до Соколова, который быстро бросил по воротам. Найт на месте.
Ух, Романов сейчас показал мощнейший хит против Бичера. Отправил в нокдаун американца российский защитник, тот с трудом ушел на скамейку.
К слову, по броскам равенство пока что — 7-7
Ух, опасном могло быть! Марченко классно открылся на левом фланге, сразу же получил шайбу Кирилл, сдвинулся к воротам и бросил в дальнюю «девятку». Найт одним движением руки забрал шайбу в ловушку.
Кстати, примечательно, что на этом турнире российская сборная остается единственной, кто не отличился в большинстве. А ведь сегодня была для этого отличная возможность.
Немного прибрали россияне игру под свой контроль. Активно начали американцы, заставляя соперника концентрироваться на обороне. Теперь же команда Брагина играет более раскрепощенно.
В полном составе играет сборная США. Не удалось россиянам реализовать двойное численное большинство.
Романов мощно щелкнул от синей линии, Найт момент броска увидел и шайбу отразил, но перед собой. Сразу же потерял снаряд из виду американский голкипер — выручили его свои же защитники, успевшие вынести шайбу из зоны до того, как до нее доберутся российские нападающие.
Хованов забегал за ворота и хотел сделать пас через борт, но вовремя «бортанули» российского форварда, и тот потерял контроль над шайбой.
Выиграли вбрасывание в чужой зоне, но американцы быстро шайбу перехватили и вынесли ее подальше.
Денисенко заложил огромный вираж с левого края, прошел за воротами и вышел на правый край. Некому было пасовать в сторону ворот, потому пришлось сыграть назад. Нелегко приходится россиянам в атаке.
Сборная России играет в полном составе.
Йорк набросил на пятак, и Зеграс подставил клюшку, изменив направление полета шайбы. Мифтахов все видел.
Осаждают американцы зону сборной России, мог бросать Бринк из удобной позиции, но Романов удачно сыграл на перехвате и выбросил шайбу из зоны.
А теперь бросок в исполнении россиян. Дорофеев откатил под щелчок Романову, тот бросил — Спенсер на месте.
Тай Эмберсон бросил от синей линии. Очень неточно, да и шайба в полете задела крюк российского хоккеиста.
Итак, команды вышли на лед.
У американцев место в воротах с первых минут займет Спенсер Найт.
Все готово к началу матчу. Ожидаем выход команд на лед.
Состав сборной России на матч с американцами. Место в воротах с первых минут займет Амир Мифтахов:
Вратарь: Амир Мифтахов (ЯрославАскаров);
Александр Романов — Даниил Журавлев,Григорий Денисенко — Александр Хованов — Егор Соколов; Даниил Мисюль — Егор Замула, Павел Дорофеев — Дмитрий Воронков — Никита Александров; Даниил Пыленков — Данила Галенюк, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин; Антон Малышев, Никита Ртищев — Илья Круглов — Максим Соркин, Максим Грошев.
После двух туров российская сборная по дополнительным показателям возглавляет группу B. Но лидерство является лишь формальным, ведь у всех команд в группе набрано по три балла.
Накануне российская сборная под руководством Валерия Брагина разгромила команду Канады со счетом 6:0. До этого же у россиян был неудачный старт в матче с чехами, хозяевами первенства (3:4).
Матч начнется в 21.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча Россия — США на молодежном чемпионате мира, который проходит в Чехии.