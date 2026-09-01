«Мы ежедневно становимся мишенью»: Германия обвинила Россию в атаке дронов и закрыла Русский дом

Власти Германии прямо обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. Об этом заявили министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль и глава МВД Александр Добриндт на совместной пресс-конференции 1 сентября.
«Правительство ФРГ принимает меры против России как виновника гибридной атаки в Лейпциге. <…> Генеральное консульство России в Бонне (последнее оставшееся на территории ФРГ генеральное консульство РФ) будет закрыто с 18 сентября <…> Соглашение о деятельности Русского дома в Берлине расторгается», — объявил глава МИД (цитата по ТАСС).
Германия также инициирует в ЕС создание новых санкционных списков россиян, будет добиваться ужесточения санкций против России, введения контроля за въездом российских граждан и усиления давления на так называемый теневой флот. Вадефуль уточнил, что объявленные меры приняты по согласованию с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
«Я отдал распоряжение вызвать российского посла [в Берлине Сергея Нечаева]. Эта встреча проходит прямо сейчас», — сказал министр.
Он также добавил, что Берлин продолжит оказывать гуманитарную и военную помощь Киеву и прибегнет «к дальнейшим мерам в разведывательной области».
Добриндт в свою очередь заявил, что попытка нападения на аэропорт Лейпцига якобы «соответствует сложившейся схеме российских гибридных операций в Европе». Он утверждает, что Германия рассматривает инцидент в аэропорту «не изолированно, а как часть более широкого контекста гибридных действий».
«Мы не находимся в состоянии войны, но ежедневно становимся мишенью для гибридных боевых действий», — добавил Добриндт.
При этом основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил об обратном и отказался называть происходящее в Европе «гибридной войной».
«Германия и Россия находятся в состоянии войны», — подчеркнул он в сегодняшнем подкасте обозревателя немецкой газеты Bild Пауля Ронцхаймера.
Примечательно, что глава дипслужбы ЕС Кая Каллас поспешила обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Лейпциге еще до официального заявления Берлина.
«Сначала надо дать Германии поделиться информацией и разведывательными данными, которые у них есть по поводу этих атак, и потом мы, конечно, обсудим, что еще мы можем сделать. Ясно, что Россия также... Да, я опять связываю это напрямую [c Россией]», — сказала она перед неформальной встречей министров обороны ЕС на курорте «Лощина друидов» в Ирландии 1 сентября.
Каллас заявила, что Россия якобы совершает «все больше и больше провокаций». В связи с этим министры обороны должны обсудить, «что еще можно сделать для сдерживания» Москвы, добавила она.
Европейская солидарность
Официальную позицию Берлина публично поддержал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он открыто поприветствовал объявленные меры против России.
«Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и нашу готовность поддержать Украину тщетны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины непоколебима, как и наша непоколебимая приверженность коллективной обороне НАТО», — написал он в социальной сети Х.
Рютте добавил, что альянс продолжит укреплять свою «способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы».
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила властям ФРГ «полную солидарность».
«Правительство Германии приняло решительные меры. И посыл ясен: гибридные атаки не останутся без четкого ответа <…> Мы будем сдерживать любого, кто попытается подорвать нашу свободу и безопасность <…> И мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — отметила она в Х.
По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, министры иностранных дел стран ЕС обсудят дальнейшие шаги на фоне заявления Берлина во время своей встречи в Ирландии 1 и 2 сентября.
«С нетерпением жду обсуждения коллективных контрмер на встрече в Гимнихе в Ирландии сегодня вечером и завтра», — подчеркнул он.
Кроме того, свою поддержку Германии выразили президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Литвы Гитанас Науседа.
«Получат достойный ответ»
В Кремле при этом полагают, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации напряженности в двусторонних отношениях.
«Если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлено не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В министерстве иностранных дел РФ уже пообещали Берлину «достойный ответ» на решение закрыть генконсульство и Русский дом. В частности, речь может идти о прекращении работы института Гете в Москве — такой сценарий еще в середине августа допускал российский посол в Берлине Сергей Нечаев.
«И Русский дом, и наше генконсульство в Бонне давно не давали правящей верхушке покоя. Теперь придумали повод. Ну что ж — получат достойный ответ», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова агентству ТАСС.
По словам дипломата, Берлин пошел на обострение двусторонних отношений «под абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом».
«Как водится, никаких сколь-либо убедительных и серьезных доказательств не предъявлено. Их просто нет и быть не может!» — подчеркнула Захарова.
Обстоятельства инцидента в Лейпциге
В ночь на 5 августа в крупном немецком грузовом авиахабе Лейпциг/Галле произошел двойной инцидент с участием беспилотников. Сначала сотрудник наземной службы нашел дрон, снаряженный взрывчаткой. Для ликвидации угрозы вызвали саперов, перекрыли одну из ВПП на два часа и перенаправили часть рейсов.
БПЛА находился вблизи украинских самолетов Ан-124. Немецкое издание Die Zeit уточнило, что бомба лежала отдельно от дрона — следствие считает, что она могла отвалиться при ударе беспилотника о самолет.
Чуть позже этой же ночью грузовой борт компании DHL, вынужденный уйти на другой аэродром из-за закрытия полосы, во время набора высоты столкнулся с неопознанным объектом. Лайнер успешно сел в Ганновере, но осмотр выявил повреждения хвоста. Орнитологическую версию эксперты исключили, поэтому приоритетным считается предположение о столкновении со вторым дроном, обломки которого пока не обнаружены.
В конце августа ABC News со ссылкой на источник сообщила, что особенности строения самого БПЛА и крепежных элементов бомбы могут указывать на их отношение к российской военной разведке.
30 августа Мерц в интервью телеканалу ARD заявил, что правительство ФРГ завершает расследование инцидента с БПЛА, а также анонсировал «скоординированный ответ».