«Мы ежедневно становимся мишенью»: Германия обвинила Россию в атаке дронов и закрыла Русский дом

Правительство Германии обвинило Россию в организации «гибридной атаки» на аэропорт Лейпцига и приняло решение о закрытии Русского дома в Берлине и генконсульства РФ в Бонне. При этом глава МВД ФРГ Александр Добриндт уточнил, что страна не находится в состоянии войны с Россией. В Москве назвали обвинения бездоказательными и заявили, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации напряженности и «получит достойный ответ».

Власти Германии прямо обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. Об этом заявили министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль и глава МВД Александр Добриндт на совместной пресс-конференции 1 сентября.

«Правительство ФРГ принимает меры против России как виновника гибридной атаки в Лейпциге. <…> Генеральное консульство России в Бонне (последнее оставшееся на территории ФРГ генеральное консульство РФ) будет закрыто с 18 сентября <…> Соглашение о деятельности Русского дома в Берлине расторгается», — объявил глава МИД (цитата по ТАСС).

Германия также инициирует в ЕС создание новых санкционных списков россиян, будет добиваться ужесточения санкций против России, введения контроля за въездом российских граждан и усиления давления на так называемый теневой флот. Вадефуль уточнил, что объявленные меры приняты по согласованию с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Я отдал распоряжение вызвать российского посла [в Берлине Сергея Нечаева]. Эта встреча проходит прямо сейчас», — сказал министр.

Он также добавил, что Берлин продолжит оказывать гуманитарную и военную помощь Киеву и прибегнет «к дальнейшим мерам в разведывательной области».

Добриндт в свою очередь заявил, что попытка нападения на аэропорт Лейпцига якобы «соответствует сложившейся схеме российских гибридных операций в Европе». Он утверждает, что Германия рассматривает инцидент в аэропорту «не изолированно, а как часть более широкого контекста гибридных действий».

«Мы не находимся в состоянии войны, но ежедневно становимся мишенью для гибридных боевых действий», — добавил Добриндт.

При этом основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил об обратном и отказался называть происходящее в Европе «гибридной войной».

« Германия и Россия находятся в состоянии войны », — подчеркнул он в сегодняшнем подкасте обозревателя немецкой газеты Bild Пауля Ронцхаймера.

Примечательно, что глава дипслужбы ЕС Кая Каллас поспешила обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Лейпциге еще до официального заявления Берлина.

«Сначала надо дать Германии поделиться информацией и разведывательными данными, которые у них есть по поводу этих атак, и потом мы, конечно, обсудим, что еще мы можем сделать. Ясно, что Россия также... Да, я опять связываю это напрямую [c Россией]», — сказала она перед неформальной встречей министров обороны ЕС на курорте «Лощина друидов» в Ирландии 1 сентября.

Каллас заявила, что Россия якобы совершает «все больше и больше провокаций». В связи с этим министры обороны должны обсудить, «что еще можно сделать для сдерживания» Москвы, добавила она.

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Европейская солидарность

Официальную позицию Берлина публично поддержал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он открыто поприветствовал объявленные меры против России.

«Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и нашу готовность поддержать Украину тщетны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины непоколебима, как и наша непоколебимая приверженность коллективной обороне НАТО», — написал он в социальной сети Х.

Рютте добавил, что альянс продолжит укреплять свою «способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила властям ФРГ «полную солидарность».

«Правительство Германии приняло решительные меры. И посыл ясен: гибридные атаки не останутся без четкого ответа <…> Мы будем сдерживать любого, кто попытается подорвать нашу свободу и безопасность <…> И мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется », — отметила она в Х.

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, министры иностранных дел стран ЕС обсудят дальнейшие шаги на фоне заявления Берлина во время своей встречи в Ирландии 1 и 2 сентября.

«С нетерпением жду обсуждения коллективных контрмер на встрече в Гимнихе в Ирландии сегодня вечером и завтра», — подчеркнул он.

Кроме того, свою поддержку Германии выразили президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Литвы Гитанас Науседа.

«Получат достойный ответ»

В Кремле при этом полагают, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации напряженности в двусторонних отношениях.

«Если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлено не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В министерстве иностранных дел РФ уже пообещали Берлину «достойный ответ» на решение закрыть генконсульство и Русский дом. В частности, речь может идти о прекращении работы института Гете в Москве — такой сценарий еще в середине августа допускал российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

«И Русский дом, и наше генконсульство в Бонне давно не давали правящей верхушке покоя. Теперь придумали повод. Ну что ж — получат достойный ответ», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова агентству ТАСС.

По словам дипломата, Берлин пошел на обострение двусторонних отношений «под абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом».

«Как водится, никаких сколь-либо убедительных и серьезных доказательств не предъявлено. Их просто нет и быть не может!» — подчеркнула Захарова.

Обстоятельства инцидента в Лейпциге

В ночь на 5 августа в крупном немецком грузовом авиахабе Лейпциг/Галле произошел двойной инцидент с участием беспилотников. Сначала сотрудник наземной службы нашел дрон, снаряженный взрывчаткой. Для ликвидации угрозы вызвали саперов, перекрыли одну из ВПП на два часа и перенаправили часть рейсов.

БПЛА находился вблизи украинских самолетов Ан-124. Немецкое издание Die Zeit уточнило, что бомба лежала отдельно от дрона — следствие считает, что она могла отвалиться при ударе беспилотника о самолет.

Чуть позже этой же ночью грузовой борт компании DHL, вынужденный уйти на другой аэродром из-за закрытия полосы, во время набора высоты столкнулся с неопознанным объектом. Лайнер успешно сел в Ганновере, но осмотр выявил повреждения хвоста. Орнитологическую версию эксперты исключили, поэтому приоритетным считается предположение о столкновении со вторым дроном, обломки которого пока не обнаружены.

В конце августа ABC News со ссылкой на источник сообщила, что особенности строения самого БПЛА и крепежных элементов бомбы могут указывать на их отношение к российской военной разведке.

30 августа Мерц в интервью телеканалу ARD заявил, что правительство ФРГ завершает расследование инцидента с БПЛА, а также анонсировал «скоординированный ответ».