- 603616 просмотров Путин набрал 76,66% после обработки 99,84% протоколов
- 275148 просмотров Российских водителей с 18 марта обяжут надевать светоотражающие жилеты
- 123814 просмотров «Спартак» обыграл «Рубин» в 23-м туре РФПЛ
- 114860 просмотров Грудинин объявил, когда он сбреет усы
- 110829 просмотров Боец UFC Волков нокаутировал Вердума в Лондоне
- 104276 просмотров 19 марта исполняется 63 года Брюсу Уиллису — без преувеличения, одному из самых любимых в народе...
- 54107 просмотров Почему вам пора перестать молодиться
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'24
«Армейцы» забрали шайбу и перевели игру в чужую зону. Много бросают гости.
'23
Войнов! От синей линии щёлкнул низом — Судницин переместился и щитком остановил шайбу.
'22
«Локомотив» в полном составе. Вернулся на лёд Красковский.
'21
Гусев ворвался в зону, сместился на правый край и бросил низом — Судницин прижал шайбу ко льду.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Много борьбы и удалений было в первом периоде. Ярославцам удалось забить на восьмой минуте, но взятие ворот отменили — чуть раньше шайба покинула пределы площадки.
'20
'18
Барабанов на скорости объехал ворота и сделал скидку на Шипачёва, который в касание бросил в Судницина.
'17
Каблуков на пятаке подставил клюшку под наброс партнёра! Судницин спокойно забрал шайбу.
'16
Войнов опасно приложился с дальней дистанции! Шайба попала в сетку с внешней стороны.
'15
Команды в полных составах. Вернулись на лёд удалённые хоккеисты.
'14
По броскам в створ преимущество у СКА — 10:8.
'13
Гусев! Ворвался в чужую зону, сместился на правый край и бросил по воротам — Судницин на месте!
'13
'12
Дацюк! Красиво раскачал защитника, выкатился один на один и бросил в дальнюю девятку — промах!
'12
'12
'11
'11
Ярославцы подловили соперника на контратаке! Локтионов под углом убежал один на один, но послал шайбу чуть выше перекладины!
'10
СКА в полном составе. Две минуты 45 секунд «армейцы» проведут в большинстве.
'10
Момент! Контиола оказался один на дальней штанге, но финн из убойной позиции не попал по шайбе.
'9
'8
'8
Не засчитали гол «Локомотива»! Ярославцы закрепились в зоне и Накладал мощнейшим броском послал шайбу в угол! Но после видеопросмотра было определено, что чуть раньше шайба покинула пределы площадки.
'7
'6
На первых минутах поактивнее выглядят «армейцы». Много владеют шайбой подопечные Олега Знарка.
'5
Тихонов приложился сразу после выигранного вбрасывания! Судницин переместился и забрал шайбу.
'4
Ковальчук за воротами освободился от опеки и сделал скидку в центр, но бросок Шипачёва был заблокирован.
'3
Момент у «Локо»! Красковский опасно атаковал с левого края — шайба прошла рядом со штангой.
'2
С первых же минут идёт жёсткая борьба у бортов. Никто не собирается уступать.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Александр Судницин — Микко Коскинен.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Локомотив» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.