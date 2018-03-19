Курсы валют$ 57.93 (+0.532) 71.48 (+0.977)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
14:00
ЛеганесСевилья
2:1
закончен
18:15
БарселонаАтлетик Б
2:0
закончен
20:30
ВильярреалАтлетико М
2:1
закончен
20:30
СельтаМалага
0:0
закончен
22:45
Реал МадридЖирона
6:3
закончен
Италия / Серия А
14:30
СампдорияИнтер М
0:5
закончен
17:00
ВеронаАталанта
0:5
закончен
17:00
БеневентоКальяри
1:2
закончен
17:00
МиланКьево
3:2
закончен
17:00
ТориноФиорентина
1:2
закончен
17:00
КротонеРома
0:2
закончен
22:45
ЛациоБолонья
1:1
закончен
22:45
НаполиДженоа
1:0
закончен
Франция / Лига 1
15:00
НиццаПСЖ
1:2
закончен
17:00
МетцНант
1:1
закончен
19:00
Сент-ЭтьенГенгам
2:0
закончен
23:00
МарсельЛион
2:3
закончен
Германия / Бундеслига
15:30
Боруссия ДГанновер-96
1:0
закончен
17:30
КёльнБайер
2:0
закончен
20:00
РБ ЛейпцигБавария
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
16:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
перенесен
19:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
Украина / Премьер-лига
15:00
ВересЗаря
0:1
закончен
15:00
АлександрияКарпаты
1:1
закончен
18:00
Шахтёр ДМариуполь
3:0
закончен
20:30
Динамо КВорскла
4:0
закончен
Кубок Англии
19:30
Лестер СитиЧелси
1:2 (ДВ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
5:1
закончен
23:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
4:0
закончен
00:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
6:3
закончен
00:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
3:4
закончен
00:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЭдмонтон Ойлерз
3:1
закончен
02:30
Виннипег ДжетсДаллас Старз
4:2
закончен
02:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
4:5 (ОТ)
закончен
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
4:2
закончен
Единая лига ВТБ
16:00
Нижний Новгород Астана
79:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
125:132
закончен
01:00
Нью-Орлеан ПеликансБостон Селтикс
108:89
закончен
02:00
Миннесота ТимбервулвзХьюстон Рокетс
120:129
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
109:122
закончен
Олимпизм /
14:00
Завершилась церемония закрытия Паралимпийских игр в Пхенчхане
закончен
Биатлон / Кубок мира
14:00
Женщины. Гонка преследования 10 км
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
30:37,4 (2)
закончен
16:45
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
1
Норвегия
1:13:13,7 (0+3)
закончен
КХЛ / плей-офф
19:00
ЛокомотивСКА
0:0
2 период
19:30
ЙокеритЦСКА
0:0
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Баффало СэйбрзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсМилуоки Бакс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Бруклин НетсМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Майами ХитДенвер Наггетс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Сакраменто КингзДетройт Пистонс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Автодор
16:22
1 четверть
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгАк Барс
не начался
17:00
ТракторСалават Юлаев
не начался
19:30
ЛокомотивСКА
не начался
19:30
ЙокеритЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Детройт Ред УингзФиладельфия Флайерз
не начался
02:30
Оттава СенаторзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНью-Джерси Дэвилз
не начался
Еврокубок
19:30
Локомотив-Кубань Реджо-Эмилия
не начался
20:45
Дарушшафака Бавария
не начался
Евролига
20:45
Фенербахче Маккаби Т-А
не начался
21:00
Жальгирис Олимпия Милан
не начался
22:15
Панатинаикос Црвена Звезда
не начался
22:30
Валенсия Реал Мадрид
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансДаллас Маверикс
не начался
04:00
Юта ДжазАтланта Хоукс
не начался
05:00
Финикс СанзДетройт Пистонс
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
не начался
Локомотив СКА
Хоккеисты СКА ТАСС
Хоккеисты СКА

Кубок Гагарина. «Локомотив» — СКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина «Локомотив» — СКА

Ярославский «Локомотив» на своем льду принимает питерский СКА в рамках третьего матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
19 марта 19:00   |  2 период
Локомотив
Локомотив
0:0
СКА
СКА
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль | Судьи: Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия), Мартин Франё  (Чехия)
Тальбо2'
Тальбо2'
Накладал2'
Лекомцев2'
Красковский2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Тихонов2'
Плотников2'
Ковальчук2'
Ковальчук2'
Прохоркин2'
Подробная статистика матча
Видео дня
Тимати призвал принять участие в выборах президента
Популярный рэп-исполнитель Тимати обратился к своим подписчикам в Instagram с речью касательно... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'24
«Армейцы» забрали шайбу и перевели игру в чужую зону. Много бросают гости.
'23
Войнов! От синей линии щёлкнул низом — Судницин переместился и щитком остановил шайбу.
'22
«Локомотив» в полном составе. Вернулся на лёд Красковский.
'21
Гусев ворвался в зону, сместился на правый край и бросил низом — Судницин прижал шайбу ко льду.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Много борьбы и удалений было в первом периоде. Ярославцам удалось забить на восьмой минуте, но взятие ворот отменили — чуть раньше шайба покинула пределы площадки.
'20
Удаление у «Локомотива». Красковский придержал соперника руками и получил малый штраф.
'18
Барабанов на скорости объехал ворота и сделал скидку на Шипачёва, который в касание бросил в Судницина.
'17
Каблуков на пятаке подставил клюшку под наброс партнёра! Судницин спокойно забрал шайбу.
'16
Войнов опасно приложился с дальней дистанции! Шайба попала в сетку с внешней стороны.
'15
Команды в полных составах. Вернулись на лёд удалённые хоккеисты.
'14
По броскам в створ преимущество у СКА — 10:8.
'13
Гусев! Ворвался в чужую зону, сместился на правый край и бросил по воротам — Судницин на месте!
'13
Удаление у «Локомотива». Лекомцев проиграл позицию и прихватил клюшкой Барабанова.
'12
Дацюк! Красиво раскачал защитника, выкатился один на один и бросил в дальнюю девятку — промах!
'12
Накладал и Прохоркин получили по две минуты за грубость.
'12
Ещё одна стычка! Прохоркин сцепился с Накладалом.
'11
Ковальчук попытался подраться с Локтионовым, а затем сцепился с Накладалом. 2+2 получил Илья.
'11
Ярославцы подловили соперника на контратаке! Локтионов под углом убежал один на один, но послал шайбу чуть выше перекладины!
'10
СКА в полном составе. Две минуты 45 секунд «армейцы» проведут в большинстве.
'10
Момент! Контиола оказался один на дальней штанге, но финн из убойной позиции не попал по шайбе.
'9
Ого! Тальбо не сдержался и ударил по лицу Зубарева. 2+2 получил форвард «Локомотива».
'8
Втроём остались «армейцы» на 50 секунд! Плотников ударил соперника клюшкой по рукам.
'8
Не засчитали гол «Локомотива»! Ярославцы закрепились в зоне и Накладал мощнейшим броском послал шайбу в угол! Но после видеопросмотра было определено, что чуть раньше шайба покинула пределы площадки.
'7
Удаление у СКА. Тихонов придержал соперника в средней зоне.
'6
На первых минутах поактивнее выглядят «армейцы». Много владеют шайбой подопечные Олега Знарка.
'5
Тихонов приложился сразу после выигранного вбрасывания! Судницин переместился и забрал шайбу.
'4
Ковальчук за воротами освободился от опеки и сделал скидку в центр, но бросок Шипачёва был заблокирован.
'3
Момент у «Локо»! Красковский опасно атаковал с левого края — шайба прошла рядом со штангой.
'2
С первых же минут идёт жёсткая борьба у бортов. Никто не собирается уступать.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Александр Судницин — Микко Коскинен.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Локомотив» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.