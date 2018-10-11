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Испания громит Уэльс в гостях. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Уэльс — Испания

Сборные Уэльса и Испании по футболу проводят товарищеский матч. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи 1  |   11 октября 21:45   |  2 тайм
Уэльс
0:3
Испания
Стадион «», | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Алькасер 8'
Рамос 19'
Алькасер 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уэйн Хеннесси
6 (з)   Эшли Уильямс
4 (з)   Бен Дэвис
2 (з)   Кристофер Гантер
13 (з)   Диклан Джон
15 (з)   Этан Ампаду
7 (п)   Джо Аллен
19 (п)   Коннор Робертс
7 (п)   Гарри Уилсон
10 (п)   Аарон Рэмси
9 (н)   Сэм Воукс
1 (в)   Давид де 46'
14 (з)   Сесар Аспиликуэта
3 (з)   Рауль Альбиоль
15 (з)   Серхио Рамос 46' 19'
18 (з)   Хосе Луис
16 (п)   Родриго Эрнандес
6 (п)    Сауль
22 (п)   Даниель Себальос
11 (н)    Сусо
7 (н)   Альваро Мората
9 (н)   Пако Алькасер 8' 29'
Запасной состав
12 (в)   Дэнни Уорд
21 (в)   Адам Дэвис
5 (з)   Джеймс Честер
20 (з)   Джо Родон
3 (з)   Эшли Ричардс
18 (п)   Дэвид Брукс
8 (п)   Энди Кинг
22 (п)   Бенджамин Вудбёрн
20 (п)   Мэттью Смит
11 (п)   Том Лоуренс
16 (н)   Тайлер Робертс
23 (н)   Джордж Томас
13 (в)   Кепа Аррисабалага 46'
23 (в)   Пау Лопес
21 (з)   Марк Бартра 46'
4 (з)   Хосе Игнасио
2 (з)    Хонни
12 (з)   Маркос Алонсо
8 (п)    Коке
20 (п)   Марко Асенсио
5 (п)   Серхио Бускетс
10 (п)   Тьяго Алькантара
19 (н)    Родриго
17 (н)   Яго Аспас
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'54
Мората в борьбе с соперником пробил выше ворот после прострела Коке справа.
'52
Аспиликуэта переборщил с силой передачи на Морату, мяч улетел за пределы поля.
'50
Кинг в игре.
'50
Меняют его тоже.
'49
Ампаду хромает после столкновения. Помогают ему медики покинуть поле.
'46
Брукс его заменил.
'46
Уилсон отправился отдыхать.
'46
Коке вместо него.
'46
И Сауль заменён.
'46
Бартра в игре.
'46
Рамос на второй тайм тоже не вышел.
'46
Аррисабалага вместо де Хеа.
'46
Смена вратаря у Испании.
'46
Честер на поле.
'46
Уильямс заменён.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Ничего не стал добавлять арбитр к первому тайму. Полный разгром Уэльса получается, причём Испания показала убийственную реализацию моментов, забив всё, что можно было забить. Будем надеяться, второй тайм получится более равным, а пока отдохнём.
'44
Себальос навесил с фланга в штрафную, Дэвис спокойно выбил мяч головой.
'42
Вовремя вышел из ворот де Хеа и поймал мяч после флангового навеса.
'40
Рэмси вырезал отличную передачу в штрафную на Воукса, но Сэм не сумел укротить мяч, и де Хеа забрал его в руки.
'38
Не прошёл прострел с фланга в штрафную у Робертса — защита перехватила мяч.
'36
Ампаду! Здорово выпрыгнул защитник и пробил головой после навеса от угла поля, но мяч после его удара сотряс штангу и отскочил в поле!
'35
Уилсон получил мяч в штрафной и нанёс удар в касание, попав в соперника. Угловой.
'33
Регулярно проваливается оборона Уэльса, особенно в центре.
'31
Сауль едва не убежал один на один с Хеннесси, но не сумел обработать мяч.
'29
ГОЛ! Серия рикошетов в штрафной Уэльса после прострела с правого фланга, мяч в итоге достался Алькасеру, который из центра сильно пробил в ближний угол.
'27
Два угловых подряд подали испанцы, хозяева легко справились.
'26
Сусо вырезал передачу в штрафную, защита выбила мяч на угловой.
'24
Стандарт ожиданий не оправдал — Уилсон пытался закрутить мяч в ближний угол, но не попал в цель.
'23
Рамос нарушил правила в подкате неподалёку от штрафной. Оживление на трибунах в преддверии штрафного.
'21
Алькасер набрал скорость на левом фланге, но мяч у него отобрали.
'19
ГОЛ! Отличный кручёный навес со штрафного к правому углу вратарской получился, где Рамос выпрыгнул и головой отправил мяч под дальнюю штангу, поймав голкипера на противоходе!
'18
Робертс прихватил Морату рукой неподалёку от штрафной.
'17
С углового испанцы ничего опасного не создали.
'16
Мората набрал скорость на левом фланге и навесил к дальней штанге, где Сусо немного не успел замкнуть передачу — Гантер головой выбил мяч за лицевую.
'14
Уильямс чётко сыграл в штрафной, прервав прострел Себальоса на Сауля.
'12
Альбиоль пытался вырезать передачу на Себальоса, но немного переборщил с силой паса, и Хеннесси первым добрался до мяча.
'10
Воукс на фланге рядом со штрафной с нарушением правил выиграл борьбу за мяч.
'8
ГОЛ! Гайя сильным ударом из-за пределов штрафной попал в Сауля, от него мяч отскочил к Алькасеру, а Пако, развернувшись, нанёс удар в ближний верхний угол ворот!
'7
Аллен вырезал передачу в штрафную, где Рамос опередил Воукса и не дал ему пробить по воротам.
'5
Навесил Сауль в штрафную, но Алькасер не сумел добраться до мяча.
'3
Сусо не сумел обработать мяч после сильного навеса Сауля и упустил его за пределы поля.
'1
Игра началась.
'0
Минута молчания объявлена перед началом матча.
'0
Футболисты вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Уэльс — Испания. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.