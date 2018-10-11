'45+1

Ничего не стал добавлять арбитр к первому тайму. Полный разгром Уэльса получается, причём Испания показала убийственную реализацию моментов, забив всё, что можно было забить. Будем надеяться, второй тайм получится более равным, а пока отдохнём.