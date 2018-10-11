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- 138854 просмотра «Всемирный сбой» в работе интернета начнется сегодня, 11 октября
Трансляция
С конца
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'54
Мората в борьбе с соперником пробил выше ворот после прострела Коке справа.
'52
Аспиликуэта переборщил с силой передачи на Морату, мяч улетел за пределы поля.
'50
'50
'49
Ампаду хромает после столкновения. Помогают ему медики покинуть поле.
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Ничего не стал добавлять арбитр к первому тайму. Полный разгром Уэльса получается, причём Испания показала убийственную реализацию моментов, забив всё, что можно было забить. Будем надеяться, второй тайм получится более равным, а пока отдохнём.
'44
Себальос навесил с фланга в штрафную, Дэвис спокойно выбил мяч головой.
'42
Вовремя вышел из ворот де Хеа и поймал мяч после флангового навеса.
'40
Рэмси вырезал отличную передачу в штрафную на Воукса, но Сэм не сумел укротить мяч, и де Хеа забрал его в руки.
'38
Не прошёл прострел с фланга в штрафную у Робертса — защита перехватила мяч.
'36
Ампаду! Здорово выпрыгнул защитник и пробил головой после навеса от угла поля, но мяч после его удара сотряс штангу и отскочил в поле!
'35
Уилсон получил мяч в штрафной и нанёс удар в касание, попав в соперника. Угловой.
'33
Регулярно проваливается оборона Уэльса, особенно в центре.
'31
Сауль едва не убежал один на один с Хеннесси, но не сумел обработать мяч.
'29
'27
Два угловых подряд подали испанцы, хозяева легко справились.
'26
Сусо вырезал передачу в штрафную, защита выбила мяч на угловой.
'24
Стандарт ожиданий не оправдал — Уилсон пытался закрутить мяч в ближний угол, но не попал в цель.
'23
Рамос нарушил правила в подкате неподалёку от штрафной. Оживление на трибунах в преддверии штрафного.
'21
Алькасер набрал скорость на левом фланге, но мяч у него отобрали.
'19
'18
Робертс прихватил Морату рукой неподалёку от штрафной.
'17
С углового испанцы ничего опасного не создали.
'16
Мората набрал скорость на левом фланге и навесил к дальней штанге, где Сусо немного не успел замкнуть передачу — Гантер головой выбил мяч за лицевую.
'14
Уильямс чётко сыграл в штрафной, прервав прострел Себальоса на Сауля.
'12
Альбиоль пытался вырезать передачу на Себальоса, но немного переборщил с силой паса, и Хеннесси первым добрался до мяча.
'10
Воукс на фланге рядом со штрафной с нарушением правил выиграл борьбу за мяч.
'8
'7
Аллен вырезал передачу в штрафную, где Рамос опередил Воукса и не дал ему пробить по воротам.
'5
Навесил Сауль в штрафную, но Алькасер не сумел добраться до мяча.
'3
Сусо не сумел обработать мяч после сильного навеса Сауля и упустил его за пределы поля.
'1
Игра началась.
'0
Минута молчания объявлена перед началом матча.
'0
Футболисты вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Уэльс — Испания. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.