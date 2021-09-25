В «Спартаке» отреагировали на новость, что матч с «Уфой» может быть отложен

В пресс-службе московского «Спартака» опровергли новость о том, что матч с «Уфой» может быть отложен из-за того, что «Уфе» не предоставили вовремя автобус от гостиницы до «Открытие Банк Арены», передает «Чемпионат.com».

«Уфа» едет на матч на автобусе, все хорошо, не надо паниковать», — сказали в московском клубе.

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится 25 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19.00 по московскому времени. Красно-белые после восьми туров с десятью очками идут на девятой строчке в таблице РПЛ. «Уфа» с восемью очками на 12-й позиции.

В следующем туре столичный клуб сыграет в гостях против грозненского «Ахмата» 3 октября, а «Уфа» в этот же день примет на своем поле «Урал».

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о предстоящем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Уфа».