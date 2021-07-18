Журналист Уткин раскритиковал вратаря «Локомотива» Гильерме

Журналист Василий Уткин поделился мнением о вратаре московского «Локомотива» Маринато Гильерме.

«Мнение, получившее широкое распространение: Гильерме провалился, кто те идиоты, кто считал его лучшим вратарем для сборной на Евро? Гильерме провалился. Но не в апреле, не в мае и не в июне. В июле. После отпуска», — написал Уткин в Telegram.

Напомним, в матче за Суперкубок России «Локомотив» уступил петербургскому «Зениту» со счетом 0:3.

В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России. За сборную России вратарь выступает с 2016 года. Он не попал в заявку команды на Евро-2020, на котором подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти из группы.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».