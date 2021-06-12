Формат проведения Евро-2020 больше не будет использоваться в УЕФА

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин заявил, что предстоящие чемпионаты Европы не будут организовываться в таком же формате, как Евро-2020. Его слова передает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По его словам, формула проведения континентального первенства сразу в нескольких странах в ближайшее время не повторится.

«Мы рады старту Евро-2020, это послание надежды, свет в конце тоннеля. Футбол приносит надежду людям, это важно для нас.

Что касается вопроса организации чемпионата Европы в разных государствах, то я выступаю против этой идеи», — заявил Чеферин.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что Италия разгромила Турцию в первом матче Евро-2020.