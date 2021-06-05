Уткин назвал «слабой и непродуманной историей» приглашение Киркорова в расположение сборной

Журналист Василий Уткин прокомментировал приглашение певца Филиппа Киркорова в расположение сборной России по футболу.

Киркоров перепутал Марио Фернандеса и Магомеда Оздоева, а также ошибся в имени и отчестве наставника национальной команды Станислава Черчесова.

«Была куча способов избежать этой неловкости. Например, Дзюба мог представить гостю игроков. И вот тогда та аудитория, которая «киркоровская», посмотрела бы на сборную иначе. Слабая и принципиально не продуманная история», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

В эти минуты Россия проводит контрольную встречу с Болгарией. Перед матчем Киркоров спел российский гимн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Ранее «Зенит» посмеялся над Киркоровым, который перепутал Фернандеса и Оздоева.