Экс-президент РФС уверен, что УЕФА может надавить на Данию в ситуации с болельщиками

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил вероятность того, что удастся договориться с датскими властями о том, чтобы российские болельщики, купившие билет на игру Евро-2020 Дания — Россия, смогли приехать в страну и посетить матч.

«О каком-то ограниченном количестве болельщиков можно было бы договориться в виде исключения. Либо по дипломатическим каналам, либо через УЕФА, чтобы он, грубо говоря, надавил на федерацию футбола Дании и на правительство. Все-таки наша команда в Копенгаген прилетит, и представители России там будут.

Но пока остается только посочувствовать нашим болельщикам, которые заплатили деньги, купили билеты на матч, заплатили за перелет, забронировали отели. Мы стали заложниками ситуации, из которой, наверное, можно выйти, если мы подключим серьезные ресурсы, — такие, как дипломатические каналы и УЕФА», — сказал Колосков в интервью «Газете.Ru».

Матч российской и датской сборных состоится 21 июня в Копенгагене в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России помимо Дании встретится с командами Финляндии и Бельгии.

Ранее Колосков заявил, что в решении датских властей не пускать российских болельщиков нет никакой политики.