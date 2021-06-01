Колосков: в решении датских властей не пускать российских болельщиков нет никакой политики

Эксклюзив
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Болельщики сборной России на отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Кипра... Болельщики сборной России на отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Кипра...
Болельщики сборной России на отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Кипра...
Александр Вильф/РИА «Новости»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил решение властей Дании не пускать в страну российских болельщиков на игру третьего тура группового этапа Евро-2020, которая состоится в Копенгагене.

«Не мне судить, адекватны такие меры или нет. Внутри Европейского союза существуют свои правила, и мы о них прекрасно знаем. Некоторые страны только-только разрешили въезжать другим гражданам ЕС, имеющим прививки.

Можно только выразить крайнее сожаление в связи с таким решением датчан, но я здесь не вижу никакой политики, не вижу никакого умышленного ущемления интересов нашей сборной. Так сложились обстоятельства. Если бы у нас была серьезная эпидемиологическая обстановка, то, конечно, и мы бы никого не пустили бы. Например, как Израиль, который вообще закрыл границы для всех – и привитых, и не привитых», — сказал Колосков в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

Матч российской и датской сборных состоится 21 июня в Копенгагене в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России помимо Дании встретится с командами Финляндии и Бельгии.

Ранее экс-президент РФС оценил возможность, что Дания не пустит сборную России на матч Евро.