Колосков: в решении датских властей не пускать российских болельщиков нет никакой политики

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил решение властей Дании не пускать в страну российских болельщиков на игру третьего тура группового этапа Евро-2020, которая состоится в Копенгагене.

«Не мне судить, адекватны такие меры или нет. Внутри Европейского союза существуют свои правила, и мы о них прекрасно знаем. Некоторые страны только-только разрешили въезжать другим гражданам ЕС, имеющим прививки.

Можно только выразить крайнее сожаление в связи с таким решением датчан, но я здесь не вижу никакой политики, не вижу никакого умышленного ущемления интересов нашей сборной. Так сложились обстоятельства. Если бы у нас была серьезная эпидемиологическая обстановка, то, конечно, и мы бы никого не пустили бы. Например, как Израиль, который вообще закрыл границы для всех – и привитых, и не привитых», — сказал Колосков в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

Матч российской и датской сборных состоится 21 июня в Копенгагене в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России помимо Дании встретится с командами Финляндии и Бельгии.

Ранее экс-президент РФС оценил возможность, что Дания не пустит сборную России на матч Евро.