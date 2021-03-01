Большунов: гимн России играл у меня в голове — это главное

Лыжник сборной России Александр Большунов после церемонии награждения золотой медалью за победу в скиатлоне на ЧМ-2021 и бронзой по итогам командного спринта рассказал, что думает об отсутствии российского гимна на турнирах.

Спортсмены из России выступают на международных соревнованиях без своего гимна и флага из-за санкций на фоне допингового скандала.

«У меня в голове играл гимн России, это главное. Всем болельщикам хочу сказать большое спасибо. Ваша поддержка чувствуется. Я буду доказывать свою силу результатами. Планы грандиозные, а получится ли…» — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».

Ранее Большунов ответил, задевает ли его поражение финну Йони Мяки.