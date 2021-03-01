Большунов ответил, задевает ли его поражение финну Мяки

Российский лыжник Александр Большунов подвел итоги командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Сборная России заняла третье место. На заключительном этапе напарник Большунова Глеб Ретивых проиграл норвежцу Йоханнесу Клебо и финну Йони Мяки.

«Задевает ли меня поражения от Мяки? Нет. С чего это должно меня задевать? Тем более что он обыграл не меня, а Глеба. Пускай радуется, пока это возможно», — приводит слова Большунова ТАСС.

Конфликт между Большуновым и Мяки произошел на этапе Кубка мира в Лахти. Тогда финский лыжник во время эстафеты подрезал россиянина на финише, в ответ на что тот отмахнулся от него палкой, а потом умышленно врезался. Большунов впоследствии получил дисциплинарное и финансовое взыскание за инцидент.

Ранее отец Мяки заявил, что ему приятно «снять скальп с русских во второй раз».