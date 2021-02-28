Гвардиола побил рекорд Моуринью в чемпионате Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одержал 200-ю победу на посту наставника «горожан».

Для этого испанскому специалисту потребовалось 273 поединка. Юбилейная победа была добыта в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), где «Манчестер Сити» оказался сильнее «Бернли» со счетом 2:1.

Таким образом, Гвардиола превзошел достижение Жозе Моуринью, который одержал 200-ю победу в АПЛ в 309 матчах.

Ранее сообщалось, что тренер «Тоттенхэма» Моуринью назвал давление кислородом.