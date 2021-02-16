Черчесов завершил вакцинацию от коронавируса

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов привился от COVID-19, сообщает ТАСС.

57-летний специалист начал процесс вакцинации в конце января. По его словам, он чувствует себя хорошо.

«Самочувствие нормальное. И после первой прививки, и уже после этой - все идет своим чередом», — рассказал Черчесов.

Ранее Черчесов поделился мнением об обязательной вакцинации игроков сборной.