Обляков: российские команды заслужили те места, которые заняли

Игрок московского ЦСКА Иван Обляков порассуждал о причинах провала российских клубов в еврокубках.

Напомним, петербургский «Зенит» московский «Локомотив» и столичный ЦСКА не попали в весеннюю часть еврокубковых турниров. Лишь «Краснодару» удалось пробиться в 1/16 финала Лиги Европы, заняв в Лиге чемпионов третье место в группе.

«В чем причина такого выступления российских клубов в еврокубках? Такой результат, это футбол. Значит заслужили то, где мы есть. В том числе и мы», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ»



Ранее ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги Европы.