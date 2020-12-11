Обляков: российские команды заслужили те места, которые заняли
Андрей Черников
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Игрок московского ЦСКА Иван Обляков порассуждал о причинах провала российских клубов в еврокубках.
Напомним, петербургский «Зенит» московский «Локомотив» и столичный ЦСКА не попали в весеннюю часть еврокубковых турниров. Лишь «Краснодару» удалось пробиться в 1/16 финала Лиги Европы, заняв в Лиге чемпионов третье место в группе.
«В чем причина такого выступления российских клубов в еврокубках? Такой результат, это футбол. Значит заслужили то, где мы есть. В том числе и мы», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ»
Ранее ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги Европы.