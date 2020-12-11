Гончаренко объяснил причину неудачного выступления в ЛЕ

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил причину неудачного выступления в Лиге Европы, передает «Чемпионат.com».

«На неудачном результате сказался комплекс причин. Например, вариант довольно молодого состава, который мы привезли на последний матч», — сказал Гончаренко.

Также он отметил, что повлияли молодость, большое количество игр, болезни, травмы, а также не хватило сил в плотном графике.

Ранее Гончаренко прокомментировал итоги матча против загребского «Динамо».