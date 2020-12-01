Главный тренер «Краснодара» рассказал о причинах неудачного выступления в ЛЧ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о причинах неудачного выступления в Лиге чемпионов, передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, скорость, уровень принятия решений и технического мастерства в Лиге чемпионов очень высокие. Мусаев отмечает, что «Краснодар» понимает, что это ориентир, к которому нужно стремиться.

«Каждый матч несет огромную пищу для размышлений. Нужно все это правильно осмыслить и внести коррективы в работу команды», — добавил он.

Матч «Краснодар» — «Ренн» состоится 2-го декабря. Начало — 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны к ближайшему матчу.