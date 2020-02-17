Путин поздравил Логинова с золотом чемпионата мира по биатлону
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Президент России Владимир Путин поздравил биатлониста Александра Логинова с победой в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце, передает ТАСС.
«Вы блестяще выступили, уверенно обошли сильных соперников, вернули нашей стране золото в мужском спринте — одной из наиболее престижных дисциплин биатлона», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.
Для России это первая победа в спринтерской гонке на чемпионате мира за последние 12 лет.
Ранее олимпийский чемпион Себастиан Самуэльссон рассказал о гневных комментариях от российских болельщиков, которые он стал получать после критики Логинова.