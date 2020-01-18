Сборная России уверенно победила Канаду на юношеских Олимпийских играх

Юношеская сборная России встретилась с канадской командой в рамках стартового матча зимних Олимпийских игр.

Напомним, что турнир проходит в Лозанне, Швейцария.

Отечественные хоккеисты обыграли соперников со счетом 6:2.

Ранее сообщалось, то российский саночник взял серебро на юношеской Олимпиаде.