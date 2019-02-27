Полузащитник ЦСКА Бистрович: хотим показать себя на 120%
Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович поделился мнением о возобновлении чемпионата России после зимней паузы, передают «Известия».
Он отметил хорошую подготовку команды ко второй части сезона — 2018/2019.
«Мы провели очень хорошую подготовку ко второй части сезона. У нас очень высокие амбиции, и мы хотим в каждой игре показывать себя на 120%. Будем стремиться к первому месту и бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за победу в чемпионате», — сказал футболист.
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Армейцы, идущие третьими в турнирной таблице премьер-лиги, являются главными теневыми фаворитами сезона.
Чемпионат России возобновится 1 марта.
Ранее сообщалось, что отвергнутый «Рубином» голкипер Джанаев может переехать в Польшу.