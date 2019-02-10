МИД Сербии выслал ноту посольству Хорватии из-за нападения на ватерполистов
Министерство иностранных дел (МИД) Сербии отправило дипломатическую ноту в посольство Хорватии из-за нападения на игроков ватерпольной команды сербского клуба «Црвена Звезда» в Сплите, хорватская сторона послание получила, сообщает «Советский спорт».
«Министерство иностранных дел Сербии подало ноту протеста в посольство Республики Хорватия», — говорится в сообщении сербского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что хорватское диппредставительство ноту получило.
Министерство также сообщило, что в ведомстве сильно разочарованы данным инцидентом.
В субботу портал «Слободна Далмация» сообщил, что трех игроков «Црвена Звезды» атаковали в кафе в Сплите перед матчем с местной командой «Морнар».
Спортсмены в этот момент находился в форме с символикой своего клуба, что вызвало агрессию со стороны официанта. Также группа неизвестных избила ватерполистов арматурой и дубинками.
Сербский вратарь, которые пытался спастись от хулиганов, прыгнул с набережной в море, где находился до приезда полиции.
В результате инцидента сербская команда отменила матч с хорватским клубом.
Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания (FINA) на чрезвычайном конгрессе проголосовала за изменение правил водного поло.