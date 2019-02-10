МИД Сербии выслал ноту посольству Хорватии из-за нападения на ватерполистов

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Министерство иностранных дел (МИД) Сербии отправило дипломатическую ноту в посольство Хорватии из-за нападения на игроков ватерпольной команды сербского клуба «Црвена Звезда» в Сплите, хорватская сторона послание получила, сообщает «Советский спорт».

«Министерство иностранных дел Сербии подало ноту протеста в посольство Республики Хорватия», — говорится в сообщении сербского внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, что хорватское диппредставительство ноту получило.

Министерство также сообщило, что в ведомстве сильно разочарованы данным инцидентом.

В субботу портал «Слободна Далмация» сообщил, что трех игроков «Црвена Звезды» атаковали в кафе в Сплите перед матчем с местной командой «Морнар».

Спортсмены в этот момент находился в форме с символикой своего клуба, что вызвало агрессию со стороны официанта. Также группа неизвестных избила ватерполистов арматурой и дубинками.

Сербский вратарь, которые пытался спастись от хулиганов, прыгнул с набережной в море, где находился до приезда полиции.

В результате инцидента сербская команда отменила матч с хорватским клубом.

Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания (FINA) на чрезвычайном конгрессе проголосовала за изменение правил водного поло.