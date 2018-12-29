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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева вернулась к тренировкам после лечения от воспаления легких, передает «Советский спорт».

«Последняя тренировка в этом году», — подписала спортсменка снимок в «сториз» своего инстаграма.

Туктамышева заболела после финального этапа Гран-при в канадском Ванкувере, из-за пропустила чемпионат России в Саранске. Неучастие в национальном первенстве обернулось непопаданием в состав сборной России на январский чемпионат Европы в Минске. Однако Туктамышева была включена в запас команды.

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Туктамышева — победительница юношеской Олимпиады 2012 года, а также чемпионка Европы и мира 2015 года.

Ранее известный тренер выступил за «взросление» женского катания.