В «Монако» озвучили диагноз полузащитника сборной России Головина
Полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму и выбыл на длительный срок, сообщает «Советский спорт».
Официальный сайт монегасков подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что россиянин повредил ногу. У 22-летнего хавбека диагностировали растяжение связок голеностопа.
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По неофициальный данным, сроки восстановления полузащитника составят от четырех до пяти недель.
Головин пополнил «Монако» в текущее межсезонье, перейдя из московского ЦСКА за €30 млн.
Ранее сообщалось, что Головин провел первую тренировку в «Монако».